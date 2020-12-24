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Москва

Герцег ответила на слухи о романе с Меладзе 

Елена Прошина 1 час назад
Герцег ответила на слухи о романе с Меладзе
Фото: Instagram
Певица Эрика Герцег встречается с казахстанским бизнесменом. Об этом сообщает «СтарХит».
В 2013 году, как сообщал «Рамблер», Герцег выиграла телевизионный конкурс «Хочу V ВИА Гру» и стала солисткой группы. В мае 2020-го она объявила об уходе из нее и начале сольной карьеры, а в сентябре переехала в Алма-Ату.

«Поговаривали, что причиной ухода Герцег из музыкального коллектива стала любовная связь с продюсером Константином Меладзе. Как выяснилось, эти слухи беспочвенны», — сообщает «СтарХит».

По информации издания, певица встречается с разведенным предпринимателем из Казахстана по имени Михаил. Он продюсирует ее. В настоящее время они вместе отдыхают в Куршевеле. Они скрывают это, но публикуют в инстаграме фотографии одних и тех же пейзажей.
Недавно Герцег заявила, что уважает Меладзе и благодарна ему, он для нее — третий отец после родного отца и бога. Также она рассказала, что заплакала, когда впервые прочла в интернете слухи о своем романе с ним, тогда как истинный возлюбленный призвал ее радоваться бесплатному пиару.
В 2015 году Меладзе женился на певице Вере Брежневой. В марте она рассказала, что муж часто делает ей комплименты и сюрпризы, а дарит то, что наполнено любовью. В пример артистка привела книги, путешествия и ювелирные украшения, а также музыку. Ее Брежнева назвала лучшим подарком для души.
Видео дня. Виктория Боня и Марат Сафин спровоцировали слухи о романе
Комментарии
Шоу-бизнес , Эрика Герцег , Константин Меладзе , Вера Брежнева , StarHit
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