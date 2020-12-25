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Бывший любовник Джорджа Майкла ворвался в дом скончавшегося артиста 

Lenta.ru 48 минут назад
Бывший любовник Джорджа Майкла ворвался в его дом
Фото: globallookpress.com
Бывший любовник британского поп-певца Джорджа Майкла ворвался в дом артиста за несколько дней до четвертой годовщины его смерти. Об этом случае сообщает The Sun со ссылкой на отчет полиции.
Согласно показаниям свидетелей, 47-летний Фади Фаваз перелез через забор, после чего разбил одно из окон и через него проник внутрь поместья скончавшегося возлюбленного. Прибывшие вскоре правоохранители пытались успокоить его, но тот сопротивлялся и кричал: «Это мой дом. Джордж хотел, чтобы я тут жил».
Несмотря на то, что Фаваза силой удалили из дома знаменитости, его не арестовали. Полицейские лишь попросили мужчину покинуть район, и тот подчинился.
Отмечается, что Фаваз нелегально жил в этом доме с тех пор, как не стало его 53-летнего любовника в Рождество 2016 года. Однако после того, как он устроил там разгром в июле прошлого года, родственники Джорджа Майкла выгнали его. В тот раз он был арестован. В прошлом году стало известно, что исполнитель хита Last Christmas ничего не завещал возлюбленному.
Джордж Майкл умер 25 декабря 2016 года у себя дома в Великобритании в возрасте 53 лет. Причиной смерти назвали кардиомиопатию и воспаление миокарда, а также жировую инфильтрацию печени.
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Шоу-бизнес , Майкл Джордж , Великобритания
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