Басков рассказал о курьезном случае на корпоративе

Российский Певец Николай Басков ответил на вопрос о самом страшном корпоративе в своей жизни.
— У меня была история в ресторане «Метрополь», корпоративов было много, иногда по три-четыре за день, особенно в декабре. Я подошел к ведущему и сказал, что готов, выпускайте меня. Я выхожу, поздравляю людей, пою свою программу. Мне звонит директор и спрашивает где я, — со смехом вспоминает певец.
Басков отвечает, что уже отработал внизу в ресторане.
— Он говорит, что мы работаем на втором этаже! — сообщил артист.
Самым приятным подарком на корпоративе для него было «продление» корпоратива, дорогая машина, часы за миллион долларов и вилла в Анталии.
Видео опубликовано на YouTube.