Басков рассказал о курьезном случае на корпоративе

— У меня была история в ресторане «Метрополь», корпоративов было много, иногда по три-четыре за день, особенно в декабре. Я подошел к ведущему и сказал, что готов, выпускайте меня. Я выхожу, поздравляю людей, пою свою программу. Мне звонит директор и спрашивает где я, — со смехом вспоминает певец.