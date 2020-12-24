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Москва

«Выборы в никуда»: Воля ответил на слухи о выдвижении в Думу 

Мария Иванова 1 час назад
Воля прокомментировал слухи о своем выдвижении в Думу
Фото: Instagram
Комик Павел Воля заявил, что не собирается участвовать в выборах в Госдуму. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Как сообщал «Рамблер», ранее «Ведомости» рассказали, что «Единая Россия» начала переговоры с потенциальными кандидатами в Госдуму на выборах 2021 года.
Среди возможных кандидатов в депутаты газета назвала Волю, футболиста Игоря Акинфеева, участник телеигр Анатолия Вассермана, певиц Аллу Пугачеву и Валерию, актера Ивана Охлобыстина и бывшего главу московского департамента культуры Сергея Капкова.

«Конечно, я ни на какие выборы не собирался. А всё, что я думаю про это — на моем предвыборном плакате», — так прокомментировал эту новость Воля (орфография и пунктуация автора сохранены).

Пост он сопроводил своей фотографией с такой подписью: «Выборы в никуда. Никуда не баллотируюсь. Нет никакой программы. Ничего не обещаю. Ничего не выполню. Ничего. Никому. Нигде. Никогда. Неа».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анатолий Вассерман , Иван Охлобыстин , Сергей Капков , Игорь Акинфеев , Алла Пугачева , Единая Россия , Госдума , Ведомости
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