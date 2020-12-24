Воля прокомментировал слухи о своем выдвижении в Думу

Комик Павел Воля заявил, что не собирается участвовать в выборах в Госдуму . Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Как сообщал «Рамблер», ранее «Ведомости» рассказали , что «Единая Россия» начала переговоры с потенциальными кандидатами в Госдуму на выборах 2021 года.

«Конечно, я ни на какие выборы не собирался. А всё, что я думаю про это — на моем предвыборном плакате», — так прокомментировал эту новость Воля (орфография и пунктуация автора сохранены).

Пост он сопроводил своей фотографией с такой подписью: «Выборы в никуда. Никуда не баллотируюсь. Нет никакой программы. Ничего не обещаю. Ничего не выполню. Ничего. Никому. Нигде. Никогда. Неа».