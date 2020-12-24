Тяжелобольной Моисеев покидает Россию

Экстравагантный певец уезжает в Юрмалу
Помощник заслуженного артиста России Бориса Моисеева Сергей Горох сообщил журналистам, что артист прекрасно себя чувствует и планирует уехать в Юрмалу.
Ранее в СМИ появлялись тревожные сообщения о том, что Борис Моисеев после инсульта никак не может восстановиться, а его состояние только ухудшается. По словам директора певца, эта информация не соответствует действительности.
«Он в полной гармонии с собой. В хорошем настроении, на позитиве. Созванивается с друзьями. Но он расстраивается, когда видит в ленте новостей утром о себе всякие глупости», — рассказал Сергей Горох.
Напомним, что Борис Моисеев ушел со сцены в 2015 году, сейчас он занимается своим здоровьем и прекрасно себя чувствует. У артиста есть помощница по хозяйству, а сам Моисеев планирует на все лето уехать в Юрмалу.
«Он принял себя таким, какой он есть. Он ходит, разговаривает. У него есть домработница, которая стирает, убирает, готовит еду. Ближайшие планы — очень хочет поехать на лето в Юрмалу», — рассказал Горох «Вечерней Москве».