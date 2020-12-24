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«Мы понимаем, что не враги»: Успенская и Собчак помирились после скандальной программы 

Teleprogramma.pro 56 минут назад
Звезды более полугода не общались друг с другом.
Певица Любовь Успенская сообщила в Instagram, что помирилась со светской львицей Ксенией Собчак. Они не общались более полугода после скандального эфира.

«Впервые после нашей программы с Ксюшей мы встретились. Мы понимаем, что не враги».

Любовь Успенская Как отметила в свою очередь телеведущая, «они вообще не враги с Любовью Успенской». «Я всегда отношусь с большим уважением, но я журналист. Поэтому не воспринимай мою программу, как попытку тебя обидеть», — заявила Ксения Собчак.
Ранее Любовь Успенская высказывала свое возмущение программой Ксении Собчак. Как говорила «королева русского шансона», светская львица провоцировала ее всю передачу, в которой речь шла о дочери исполнительницы Татьяне Плаксиной. В итоге певица не выдержала давления и просто ушла. Напомним, что Татьяна Плаксина сейчас живет в США. Она не общается со своей матерью, которая после громкого скандала с истязательствами перестала ей помогать. Смотрите также:
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Шоу-бизнес , Видео , Любовь Успенская , Ксения Собчак , США
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