Избивший Прилучного бизнесмен назвал актера виновником драки

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный сам спровоцировал драку с владельцем калининградского ночного клуба. Такой вывод следует из рассказа бизнесмена, узнавшего о возбуждении против него уголовного дела.

По факту драки с участием Павла Прилучного в Калининграде возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Актер дал показания против 33-летнего предпринимателя Владимира Семенова , который, по словам артиста, стал зачинщиком драки. Виновному может грозить до трех лет лишения свободы.

Узнав об этом из СМИ, бизнесмен написал явку с повинной и подробно описал картину той злополучной ночи. Согласно Семенову, в ночь на 21 ноября он был в клубе «Завод» в окружении персонала и своих знакомых. Он подчеркнул, что обстановка в заведении была дружеской и приветливой.

«Около 5-6 часов утра мне позвонил мой знакомый и сказал, что он вместе с Павлом Прилучным и еще каким-то мужчиной хотят заехать ко мне в клуб. Я ответил, что клуб не работает, но если они хотят, то пусть приезжают», — сказал мужчина в беседе с «МК».

Предприниматель отметил, что он довольно равнодушно относится к творчеству актера. Ему было известно, что у Прилучного съемки в их городе, но ранее они не пересекались.

«Приблизительно в 6 часов 30 минут, может, немного позже, они приехали ко мне в заведение. Им открыли входную дверь, зашли трое мужчин, — продолжил Семенов.

— Одним из них был Прилучный, он мне известен только как актер, видел я его в тот день впервые. Второго я знал ранее и находился с ним в приятельских отношениях, третий мужчина мне не известен, представлялся он мне или нет, не помню».

Бизнесмен отметил, что по внешнему виду Прилучный явно был пьян — вел себя шумно, раскованно, но в целом дружелюбно. Позже стало известно, что веселая компания до визита в «Завод» посетила три других заведения города.

«Прилучный со всеми поздоровался, спросил у диджея заведения что-то по поводу пирсинга у него в носу. Потом к актеру подошел бармен и попросил сделать совместное фото, но тот отказался, сказав, что сейчас нетрезв и не в лучшей форме», — продолжил свой рассказ мужчина.

По словам Семенова, в какой-то момент Прилучный подошел к нему и у них произошла короткая беседа. На предложение сесть за стол и выпить актер ответил вопросом про видеонаблюдение в клубе и попросил его выключить. Получив отказ, звезда сериала «Мажор» заявил, что не намерен более оставаться.

«Достаточно картинно попрощался со всеми и вместе с двумя сопровождавшими его мужчинами вышел из клуба», — сказал предприниматель, подчеркнув, что у него не было никаких конфликтов с артистом за время его нахождения в клубе.

Спустя буквально пять минут после ухода Прилучный и его сопровождающие вернулись. По словам бизнесмена, актер подозвал его и стал спрашивать про второй этаж, где находится зал для единоборств и не ведется видеонаблюдение, а затем попросил показать его.

«Я попросил своего работника взять ключи на барной стойке и открыть дверь на второй этаж. Пока открывали зал, мы с Прилучным вышли вместе через центральный вход, обошли здание с правой стороны и находились там некоторое время, — рассказал Семенов. — Когда сотрудник открыл зал и вышел, мы поднялись. Конфликта между нами, как и повода для него, по-прежнему, не было».

Находясь в зале, актер предложил устроить спарринг, на что Семенов ответил, что у него на это нет никакого желания. Однако тот настаивал и стал раздеваться.

«Видя, что его не остановить, я предложил ему надеть боксерские перчатки, по одной на руки, а ему выбрать левую или правую. В противном случае может быть больно, — указал владелец клуба. — Во время нашего с Прилучным разговора в зал заходил один из его сопровождающих, но Павел сказал ему уйти, что тот и сделал».

В итоге актер не согласился провести спарринг в перчатках и стал провоцировать «уличную драку». Он принял боксерскую стойку и стал прыгать, имитируя боевые приемы. На просьбу успокоиться, артист несколько раз махнул руками, пытаясь ударить оппонента в область головы, но тот увернулся. Один из ударов знаменитости, целившейся в голову, достиг плеча бизнесмена и он был вынужден ответить.

«Куда точно пришелся удар, кроме того, что куда-то в область головы, лица, я сказать не могу. Он от удара пошатнулся и, потеряв равновесие, упал на пол, — сказал Семенов.

— Ударялся ли он при этом обо что-либо, не могу сказать, возможно, ударился о пол, но утверждать этого не могу. Я его не добивал, так как в принципе никакой драки не хотел изначально и не намеревался ее продолжать. Единственный удар Прилучный получил, только из-за того, что других возможностей остановить его у меня в тот момент не было».

По словам бизнесмена, Прилучный практически сразу поднялся на ноги, был немного потерянным, но продолжил провоцировать бой. Мужчина подчеркнул, что больше никаких ударов ему не наносил, не бил его сзади, не садился на него и не добивал, как впоследствии актер стал рассказывать сотрудникам полиции.

Говоря о травмах знаменитости, бизнесмен подтвердил, что видел, как у того шла кровь из носа и рта. С некоторой неуверенностью он сказал про гематому на правой стороне лица. По словам Семенова, актеру сразу стали оказывать помощь, он лично несколько раз предлагал вызвать «скорую». Прилучный же утверждал, что у него все нормально. Предприниматель также отметил, что артист его заверил в отсутствии к нему претензий. Позже представители мужчин общались, однако суть беседы Семенов решил оставить пока при себе. Вместе с тем он сказал, что рассчитывал на достойное поведение артиста в этой истории и что он не станет вмешивать в ситуацию государственные органы.

Павел Прилучный был госпитализирован в конце ноября в московскую больницу с переломами лицевых костей и многочисленными ссадинами на голове. Поначалу он утверждал, он поскользнулся и сильно упал. Однако позднее выяснилось, что травмы он получил в результате драки в калининградской клубе «Завод», после чего вернулся в Москву и обратился к врачам.