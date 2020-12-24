Избивший Прилучного бизнесмен ударил актера только один раз

По словам Семенова, в то утро 21 ноября (около 6.30 по местному времени) ему позвонил знакомый и заявил, что хочет приехать в клуб вместе с Павлом Прилучным. Бизнесмен отметил, что заведение закрыто, но если они хотят, то пусть приезжают. Актер был нетрезв, заявил Семенов, и вел себя раскованно, но в целом дружелюбно.

Прилучный попросил хозяина заведения выключить видеонаблюдение, но получил отказ. Тогда актер заявил, что не желает больше оставаться в клубе и вышел. Некоторое время спустя вернулся. Он попросил Семенова показать ему зал для единоборств, который находится на втором этаже.

«Мы зашли в зал, Павел предложил устроить спарринг. Я ответил, что не буду спарринговаться, так как у меня не было никакого желания», — подчеркнул Семенов.

При этом Прилучный, по словам бизнесмена, настоял на бое без боксерских перчаток, чтобы было «как на улице». Семенов ответил отказом, но актер уже принял боксерскую стойку и начал «прыгать, имитируя боевые приемы». Артист несколько раз попытался ударить соперника в область головы, но все что ему удалось — попасть в плечо.

«В этот же момент я, защищаясь, в ответ ударил правой рукой навстречу Павлу. Единственный удар Прилучный получил, только из-за того, что других возможностей остановить его у меня в тот момент не было», — пояснил Семенов.

Удар оказался настолько сильным, что у Прилучного пошла кровь из носа и изо рта, появилась гематома. Его увезли в больницу, где он отказался от медицинской помощи и улетел в Москву, резюмировал бизнесмен.

Ранее, как сообщал «Рамблер», калининградская полиция возбудила уголовное дело из-за избиения Павла Прилучного. Владимира Семёнова обвинили в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.