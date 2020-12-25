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Гузеева упрекнула Моргенштерна в высокомерии 

Lenta.ru и ещё 1 30 минут назад
Гузеева упрекнула Моргенштерна в высокомерии
Фото: Кадр: Первый канал
Телеведущая Лариса Гузеева упрекнула рэпера Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валеев), который принял участие в передаче «Давай поженимся!», в высокомерии. Выпуск опубликован на сайте телеканала.
В ходе передачи Гузеева отметила, что хорошо жить люди хотели всегда, однако во времена ее молодости говорить о таком было неприлично, а нынешнее поколение «ворвалось в жизнь и пишет свои правила». После этого она поинтересовалась, как молодым людям живется в таких реалиях, на что они ответили, что чувствуют себя хорошо.

«Остальным соболезнуем», — добавил Моргенштерн.

«Это вот плебейское немножко — соболезновать тем, кто сзади тебя. Благородные люди не замечают, либо наоборот [относятся к этому] более снисходительно», — заявила Гузеева.

О появлении Моргенштерна на «Давай поженимся!» стало известно в начале декабря. В эфир Первого канала выпуск вышел 24 декабря.
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Шоу-бизнес , Лариса Гузеева , Первый канал
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