Брухунова похвасталась дорогим подарком от Петросяна

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Брухунова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фото стола, на котором лежат коробочки с подарками. Вскоре после этого она в разделе Stories обнародовала сюжет, на котором предстала в новых сережках. Изделие выполнено в форме цветка. Серьги отлиты из золота и инкрустированы ониксом. Приблизительная стоимость такого украшения составляет почти 320 000 рублей.

— Когда тебя любят, — написала под снимком жена юмориста.

Подписчики пришли в восторг от щедрости Петросяна, который явно не скупится на подарки молодой жене.

«Очень дорогое удовольствие»; «О, вот это подарок, завидую Вам белой завистью»; «Вас дорого любят», — оставили комментарии фолловеры.

Примечательно, что подарок юморист преподнес избраннице без всякого повода. Как рассказала сама Брухунова, приятный сюрприз муж устроил ей в обычный серый понедельник.