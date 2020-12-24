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Москва

«Когда тебя любят»: Брухунова похвасталась дорогим подарком от Петросяна 

Вечерняя Москва 1 час назад
Брухунова похвасталась дорогим подарком от Петросяна
Фото: youtube.com / Красный квадрат
Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова похвасталась дорогим подарком от супруга. Артист преподнес избраннице элитное украшение от французской компании.
Брухунова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фото стола, на котором лежат коробочки с подарками. Вскоре после этого она в разделе Stories обнародовала сюжет, на котором предстала в новых сережках. Изделие выполнено в форме цветка. Серьги отлиты из золота и инкрустированы ониксом. Приблизительная стоимость такого украшения составляет почти 320 000 рублей.

— Когда тебя любят, — написала под снимком жена юмориста.

Подписчики пришли в восторг от щедрости Петросяна, который явно не скупится на подарки молодой жене.

«Очень дорогое удовольствие»; «О, вот это подарок, завидую Вам белой завистью»; «Вас дорого любят», — оставили комментарии фолловеры.

Примечательно, что подарок юморист преподнес избраннице без всякого повода. Как рассказала сама Брухунова, приятный сюрприз муж устроил ей в обычный серый понедельник.
Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись осенью 2018 года, прожив в браке около 33 лет. В качестве основной версии разрыва отношений между супругами рассматривается появление в жизни артиста молодой помощницы Татьяны Брухуновой. Он сочетался с ней браком, еще не успев разделить имущество с бывшей супругой. Позже у них родился сын Ваган. СМИ сообщали, что мальчик появился на свет с помощью суррогатной матери, но жена юмориста сообщила, что рожала сама.
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Комментарии 5
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
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