Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите кино за 1 рубль на все праздники!
Выберите кино за 1 рубль на все праздники! Включите сейчас ⟶
Выберите регион
Москва

Бузова расплакалась во время прощания с участниками «Дома-2» 

Вероника Полынина 1 час назад
Бузова расплакалась во время прощания с участниками «Дома-2»
Фото: РИА Новости
Ольга Бузова не смогла сдержать слез, сообщая участникам «Дома-2» о закрытии проекта.

«Я очень люблю говорить, но сегодня мне сложно что-то сказать. Телеканал ТНТ меня показал семнадцать лет назад 18-летней девчонкой, которая даже не представляла, что ее ждет в будущем…» — сказала Бузова.

Голос телеведущей срывался, на глаза наворачивались слезы.
Коллега Бузовой Ксения Бородина, в свою очередь, заверила участников, что проект не закрывается, а просто перестает выходить на телеканале ТНТ.

«Как мы уже сказали, никто не прощается. Все будет хорошо. Просто «Дом-2» не будет больше на телеканале ТНТ, и мы сегодня должны вспомнить хорошее и сказать спасибо за то, что так долго дружили и существовали вместе», — цитирует Бородину «Телепрограмма».

Как сообщал «Рамблер», о решении ТНТ закрыть «Дом-2», выходящий с мая 2004 года, стало известно 18 декабря. Последний выпуск «Дома-2» выйдет в эфир 30 декабря. СМИ писали, что шоу могут сохранить, перенеся с телевидения в онлайн-кинотеатр, однако официально эта информация не подтверждалась.
Видео дня. Жириновский, Иванка Трамп и Разин борются за Аленку
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Ксения Бородина , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Инструктор закрыл собой уронившего боевую гранату новобранца и попал на видео
00:35
Инструктор закрыл собой уронившего боевую гранату новобранца и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в высотном офисном здании в Балтиморе
00:20
Опубликовано видео последствий взрыва в высотном офисном здании в Балтиморе
Происшествия
Ученица Плющенко исполнила сложнейший каскад и попала на видео
00:11
Ученица Плющенко исполнила сложнейший каскад и попала на видео
Общество
Приключения пьяного россиянина попали на видео
01:48
Приключения пьяного россиянина попали на видео
Общество
Москвичка забаррикадировалась от полицейских и попала на видео
00:42
Москвичка забаррикадировалась от полицейских и попала на видео
Происшествия
Появилось видео с дымящимся самолетом в небе над Москвой
00:25
Появилось видео с дымящимся самолетом в небе над Москвой
Пожары
Опубликовало видео дозаправки самолётов оперативно-тактической авиации
00:59
Опубликовало видео дозаправки самолётов оперативно-тактической авиации
Войска
Пожарные вытащили мать с детьми из горящей квартиры и попали на видео
00:44
Пожарные вытащили мать с детьми из горящей квартиры и попали на видео
Пожары
Канадцы сыграли в шахматы в ледяном озере и попали на видео
00:21
Канадцы сыграли в шахматы в ледяном озере и попали на видео
В мире
Водитель каршеринга сбил женщину на пешеходном переходе и попал на видео
00:27
Водитель каршеринга сбил женщину на пешеходном переходе и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение