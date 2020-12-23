Бузова расплакалась во время прощания с участниками «Дома-2» 

«Как мы уже сказали, никто не прощается. Все будет хорошо. Просто «Дом-2» не будет больше на телеканале ТНТ, и мы сегодня должны вспомнить хорошее и сказать спасибо за то, что так долго дружили и существовали вместе», — цитирует Бородину «Телепрограмма».