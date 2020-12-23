Барецкий заявил, что «Дом-2» нуждается в презагрузке

«Жить эти семьи будут в такой казарме с общей кухней и ванной, в которой все будут стирать свои вещи (ах да, стиральной машины мы предоставить не сможем). Жести будет очень много: все эти мамочки будут драться и хлестать друг друга пеленками, тырить памперсы и биться за возможность пользоваться туалетом», — рассказал о возможной концепции нового шоу режиссер.