Барецкий заявил, что «Дом-2» нуждается в презагрузке

Телепроект «Дом-2» нуждается в перезагрузке, должен продвигать семейные ценности и сделать упор на демографию. Об этом в интервью ФАН заявил писатель и режиссер Стас Барецкий.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что 30 декабря «Дом-2» в последний раз выйдет в эфир на телеканале ТНТ. При этом генеральный директор шоу Александр Расторгуев поспешил заверить поклонников, что проект не закрывается окончательно, а «переезжает» на другую платформу. В качестве возможных площадок были названы телеканал «Пятница», СТС-Медиа, онлайн-кинотеатр и т.д. Однако пока ни один из указанных вариантов не утвержден официально.
По словам Барецкого, руководство «Дома-2» обратилось к нему с просьбой вести обновленную версию проекта.
«Поскольку в государственной политике у нас сейчас делается упор на демографию, нами было принято решение новое шоу делать с участием молодых семей с только что родившимися детьми», — отметил он, подчеркнув, что будут приветствоваться и роды в прямом эфире.
При этом жить семьи с новорожденными детьми, по замыслу режиссера, должны в достаточно сложных условиях.
«Жить эти семьи будут в такой казарме с общей кухней и ванной, в которой все будут стирать свои вещи (ах да, стиральной машины мы предоставить не сможем). Жести будет очень много: все эти мамочки будут драться и хлестать друг друга пеленками, тырить памперсы и биться за возможность пользоваться туалетом», — рассказал о возможной концепции нового шоу режиссер.
Барецкий также пообещал смену партнеров в проекте, так как фанерные перегородки не смогут помешать желающим «залезть в постель к чужой жене», а «мужикам бить друг другу морды».