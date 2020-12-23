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Москва

Барецкий пообещал обновленный «Дом-2» с родами в прямом эфире 

Мария Иванова 40 минут назад
Барецкий заявил, что «Дом-2» нуждается в презагрузке
Фото: РИА Новости
Телепроект «Дом-2» нуждается в перезагрузке, должен продвигать семейные ценности и сделать упор на демографию. Об этом в интервью ФАН заявил писатель и режиссер Стас Барецкий.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что 30 декабря «Дом-2» в последний раз выйдет в эфир на телеканале ТНТ. При этом генеральный директор шоу Александр Расторгуев поспешил заверить поклонников, что проект не закрывается окончательно, а «переезжает» на другую платформу. В качестве возможных площадок были названы телеканал «Пятница», СТС-Медиа, онлайн-кинотеатр и т.д. Однако пока ни один из указанных вариантов не утвержден официально.
По словам Барецкого, руководство «Дома-2» обратилось к нему с просьбой вести обновленную версию проекта.

«Поскольку в государственной политике у нас сейчас делается упор на демографию, нами было принято решение новое шоу делать с участием молодых семей с только что родившимися детьми», — отметил он, подчеркнув, что будут приветствоваться и роды в прямом эфире.

При этом жить семьи с новорожденными детьми, по замыслу режиссера, должны в достаточно сложных условиях.

«Жить эти семьи будут в такой казарме с общей кухней и ванной, в которой все будут стирать свои вещи (ах да, стиральной машины мы предоставить не сможем). Жести будет очень много: все эти мамочки будут драться и хлестать друг друга пеленками, тырить памперсы и биться за возможность пользоваться туалетом», — рассказал о возможной концепции нового шоу режиссер.

Барецкий также пообещал смену партнеров в проекте, так как фанерные перегородки не смогут помешать желающим «залезть в постель к чужой жене», а «мужикам бить друг другу морды».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Расторгуев , Стас Барецкий
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