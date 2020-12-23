Коллеги заподозрили Прилучного в измене Карпович

Актер Павел Прилучный изменяет Мирославе Карпович с коллегой по съемкам фильма «В клетке» Зепюр Брутян. При этом «папина дочка» знает об измене, но закрывает на нее глаза, заявили газете «Комсомольская правда» осведомленные источники.
Как сообщал «Рамблер», 21 июня стало известно о разводе актера Павла Прилучного с женой Агатой Муцениеце, в браке с которой родились двое детей. Ранее Муцениеце опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором рассказала, что Прилучный в алкогольном опьянении поднял на нее руку. Спустя некоторое время СМИ сообщили, что актер может встречаться со своей коллегой Мирославой Карпович.
По данным коллег актера, роман Прилучного и Брутян начался, когда актер был еще женат на Муцениеце.
«В какой-то момент Агата поняла, что у мужа интрижка, и прямо спросила: «Что происходит?» И вот сейчас, на съемках второй части «В клетке», Прилучный снова начал встречаться с Зепюр. Причем Карпович знает об этом, но закрывает глаза, хотя уже весь актерский цех обсуждает измены Прилучного», — пояснили источники газеты.
Они также отметили, что между Прилучным и Карпович, которые пока живут вместе, все чаще возникают ссоры и скандалы, а вещи актрисы «не единожды оказывались на улице».