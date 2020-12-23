Коллеги заподозрили Прилучного в измене Карпович

Как сообщал «Рамблер», 21 июня стало известно о разводе актера Павла Прилучного с женой Агатой Муцениеце , в браке с которой родились двое детей. Ранее Муцениеце опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором рассказала, что Прилучный в алкогольном опьянении поднял на нее руку. Спустя некоторое время СМИ сообщили, что актер может встречаться со своей коллегой Мирославой Карпович.

По данным коллег актера, роман Прилучного и Брутян начался, когда актер был еще женат на Муцениеце.

«В какой-то момент Агата поняла, что у мужа интрижка, и прямо спросила: «Что происходит?» И вот сейчас, на съемках второй части «В клетке», Прилучный снова начал встречаться с Зепюр. Причем Карпович знает об этом, но закрывает глаза, хотя уже весь актерский цех обсуждает измены Прилучного», — пояснили источники газеты.

Они также отметили, что между Прилучным и Карпович, которые пока живут вместе, все чаще возникают ссоры и скандалы, а вещи актрисы «не единожды оказывались на улице».