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Москва

Тарзану предлагали 3 млн рублей за участие в шоу о его изменах 

Павел Тиунов 1 час назад
Тарзану предлагали 3 млн рублей за участие в шоу о его изменах
Фото: РИА Новости
Певица Наташа Королева в интервью «Собеседнику» назвала сумму, в которую телевизионщики оценили молчание ее супруга Сергея Глушко (Тарзан) об измене. За участие в одном из скандальных ток-шоу стриптизеру предлагали миллионы рублей.
Королёва подчеркнула, что не участвует в «низкосортных, желтушных шоу», поскольку подобные проекты занимаются травлей знаменитостей, которые по воле случая оказались в сложной ситуации. При этом, по словам певицы, в эфир выдаются скрытые съемки, непроверенные факты и псевдо-расследования. Продюсеры одного из таких ток-шоу предлагали Тарзану большие деньги за откровенный рассказ об измене, заявила артистка.

«3.000.000! Но он (Тарзан) на таких вещах не зарабатывает!» — подчеркнула Королёва.

Певица отметила, что 2020-й год ознаменовался для нее «выводом» из жизни крыс, как в прямом, так и в переносном смысле. Она рассказала, что из-за небрежности одной из соседок в доме, где они с Глушко живут появились грызуны. С ними удалось быстро и эффективно справиться. С крысами в жизни, уверяет Королева приходится бороться. Например, с людьми, которых певица раньше считала друзьями и которые проявили себя в ситуации со скандалом «не самым лучшим образом».
По всей видимости Королева имела в виду в том числе телеведущего Андрея Малахова, который, как сообщал «Рамблер», сначала в своем популярном шоу «Прямой эфир» не стал поднимать тему измены Глушко, а потом пригласил в студию любовницу стриптизера. Певица тогда намекнула, что телеведущий ее «предал».
В свежем интервью Королева, не называя имен, заявила, что некие телевизионщики впоследствии слали ей СМС-сообщения с извинениями: мол, и самих ввели в заблуждение, и они не знали, что выйдет в эфир. Певица словам свои бывши друзей не поверила.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Наташа Королева , Сергей Глушко
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