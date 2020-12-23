Тарзану предлагали 3 млн рублей за участие в шоу о его изменах 

Королёва подчеркнула, что не участвует в «низкосортных, желтушных шоу», поскольку подобные проекты занимаются травлей знаменитостей, которые по воле случая оказались в сложной ситуации. При этом, по словам певицы, в эфир выдаются скрытые съемки, непроверенные факты и псевдо-расследования. Продюсеры одного из таких ток-шоу предлагали Тарзану большие деньги за откровенный рассказ об измене, заявила артистка.

«3.000.000! Но он (Тарзан) на таких вещах не зарабатывает!» — подчеркнула Королёва.

Певица отметила, что 2020-й год ознаменовался для нее «выводом» из жизни крыс, как в прямом, так и в переносном смысле. Она рассказала, что из-за небрежности одной из соседок в доме, где они с Глушко живут появились грызуны. С ними удалось быстро и эффективно справиться. С крысами в жизни, уверяет Королева приходится бороться. Например, с людьми, которых певица раньше считала друзьями и которые проявили себя в ситуации со скандалом «не самым лучшим образом».

По всей видимости Королева имела в виду в том числе телеведущего Андрея Малахова , который, как сообщал «Рамблер», сначала в своем популярном шоу «Прямой эфир» не стал поднимать тему измены Глушко, а потом пригласил в студию любовницу стриптизера. Певица тогда намекнула, что телеведущий ее «предал».

В свежем интервью Королева, не называя имен, заявила, что некие телевизионщики впоследствии слали ей СМС-сообщения с извинениями: мол, и самих ввели в заблуждение, и они не знали, что выйдет в эфир. Певица словам свои бывши друзей не поверила.