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Москва

Асмус сделала неожиданное признание о разводе с Харламовым 

Елена Прошина 1 час назад
Асмус заявила, что была инициатором развода с Харламовым
Фото: РИА Новости
Актриса Кристина Асмус озвучила новые подробности развода с Гариком Харламовым, заявив в Instagram, что инициатором расставания была она.
Как писал «Рамблер», ранее Асмус подверглась травле в соцсетях из-за эротической сцены в фильме «Текст». Пользователи также атаковали ее мужа, комика Гарика Харламова. 22 июня Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе, подчеркнув, что решение не спонтанное и на него не повлияли ни фильм, ни пандемия коронавируса, ни кто-то третий.
На днях Кристина Асмус опубликовала в соцсети свою фотографию в белом корсете. На что получила комментарий, что «плохо ей без Харламова».
В ответ актриса заявила, что «устала, ушла от мужа и счастлива» и напомнила, что чужая семья потемки. Она также подчеркнула, что никогда не говорила о том, что решение о разводе было принято сообща.

«Я никогда и нигде не говорила, что это общее решение, потому что это вранье. Посмотрите мои посты с самого начала. Я просто не хожу по интервью и по разным подкастам, не делаю вбросы про общее решение, никому ничего не доказываю и не оправдываюсь. Мне это незачем. Мою самооценку никто не задевал», — написала Асмус (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

При этом актриса отметила, что скандальные съемки в фильме «Текст» не повлияли на то, что брак сохранить не удалось.

«Я впервые подавала на развод, когда роман «Текст» еще даже не был написан», — заявила она.

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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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