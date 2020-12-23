Божена Рынска пытается высудить наследство для своего ребенка 

Журналистка Божена Рынска через суд добивается включения своего ребенка в список наследников состояния своего мужа — бывшего топ-менеджера «НТВ» Игоря Малашенко , сообщает Telegram-канал Mash . Доля, которую требует Рынска, насчитывает несколько тысяч долларов.

Игорь Малашенко скончался 2019 году. Сооснователь федерального телеканала покончил жизнь самоубийством. На момент смерти у него его с Боженой не было общих детей. Завести ребенка от скончавшегося мужа Рынска решила впоследствии. В результате журналистка сделала ЭКО, а выносила девочку суррогатная мать.

Именно поэтому имени ребенка нет в завещании, которое после себя оставил Малашенко. Его состояние было поделено между детьми от предыдущих браков. Рынска решила добиться справедливости через суд. Он подала иск в отношении нотариуса, который отказался выдать её дочери свидетельство о праве на наследство. Известно, что ребенку, по мнению журналистки, причитается 9500 долларов.