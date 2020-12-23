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Водонаева опубликовала компромат на Боню времен «Дома-2» 

Мария Иванова 17 минут назад
Водонаева опубликовала компромат на Боню времен «Дома-2»
Фото: РИА Новости
Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева разместила в Instagram архивную запись с новогоднего концерта проекта, отметив, что партии Виктории Бони не было «ни в этой песне, ни в этой фонограмме».
Как сообщал «Рамблер», на прошлой неделе стало известно, что 30 декабря «Дом-2» в последний раз выйдет в эфир на телеканале ТНТ. При этом генеральный директор шоу Александр Расторгуев поспешил заверить поклонников, что проект не закрывается окончательно, а «переезжает» на другую платформу. В качестве возможных площадок уже называли телеканал «Пятница», СТС-Медиа, онлайн-кинотеатр и т.д. Ни один из указанных вариантов пока не был утвержден официально.
Водонаева и Боня вместе участвовали в проекте «Дом-2» в 2006 году. При этом девушки враждовали, а Боня пыталась строить отношения с возлюбленным Водонаевой — Степаном Меньщиковым. Спустя 14 лет Водонаева на фоне заявления о закрытии «Дома-2» разместила архивное видео, на котором Боня не попадает в слова песни.

«Все молодые, красивые, беззаботные. Боня старается, хотя ее партии вообще нет ни в этой песне, ни в этой фонограмме», — отметила она.

При этом телезвезда поблагодарила участников программы «за юность», призналась им в любви, и отметила, что ровно через месяц после этой съемки познакомилась со своим первым супругом, отцом ее сына.
В комментариях к записи подписчики назвали состав «Дома-2» на видео — «золотым» и отметили, что Виктория Боня лучше всех устроилась в жизни после проекта. Однако Алена Водонаева возразила, что у каждого свое понятие лучшего.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Виктория Боня , Александр Расторгуев , Степан Меньщиков , Алена Водонаева
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