Хореограф Дружинин рассказал о сложности работы с Пугачевой

Дружинин был одним из постановщиков юбилейного киноконцерта Пугачевой и заявил, что она «может помотать нервы».

«Алла Борисовна при всей своей сложности в этом плане абсолютно театральный человек, она никогда не отвергает просто так, она, отвергая, предлагает. Это единственное, пожалуй, что меня примиряло с характером ее работы», — заявил хореограф.

По его мнению, Пугачева всегда четко представляет себе результат, к которому стремится, но ей не всегда ясны пути достижения целей.

«Она часто произносила ту фразу, которая меня очень задевала. Она говорила: «Ну я же вас не знаю». Это относилось не только ко мне, но и к моему балету. Мы привыкли к тому, что мы большие звезды», — отметил Дружинин.

В то же время он подчеркнул, что юбилейный концерт был режиссерским высказыванием Пугачевой и, возможно, одним из последних, поэтому она отнеслась к нему гиперответственно.

Как сообщал «Рамблер», ранее на Пугачеву пожаловался коллега Дружинина по шоу «Танцы» Мигель . По его мнению, певица «находится в таком возрасте, в котором с ней могут работать только те люди, которые „при ней“.

Мигелю не понравилось, как во время совместного проекта Пугачева отчитывала артистов, а те стояли, опустив голову.