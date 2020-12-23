Хореограф Дружинин рассказал о сложности работы с Пугачевой

Хореограф Егор Дружинин назвал певицу Аллу Пугачеву самой сложной знаменитостью из всех, с кем он работал. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Стрелец-молодец».
Дружинин был одним из постановщиков юбилейного киноконцерта Пугачевой и заявил, что она «может помотать нервы».
«Алла Борисовна при всей своей сложности в этом плане абсолютно театральный человек, она никогда не отвергает просто так, она, отвергая, предлагает. Это единственное, пожалуй, что меня примиряло с характером ее работы», — заявил хореограф.
По его мнению, Пугачева всегда четко представляет себе результат, к которому стремится, но ей не всегда ясны пути достижения целей.
«Она часто произносила ту фразу, которая меня очень задевала. Она говорила: «Ну я же вас не знаю». Это относилось не только ко мне, но и к моему балету. Мы привыкли к тому, что мы большие звезды», — отметил Дружинин.
В то же время он подчеркнул, что юбилейный концерт был режиссерским высказыванием Пугачевой и, возможно, одним из последних, поэтому она отнеслась к нему гиперответственно.
Как сообщал «Рамблер», ранее на Пугачеву пожаловался коллега Дружинина по шоу «Танцы» Мигель. По его мнению, певица «находится в таком возрасте, в котором с ней могут работать только те люди, которые „при ней“.
Мигелю не понравилось, как во время совместного проекта Пугачева отчитывала артистов, а те стояли, опустив голову.
»Это для вас все нормально, для меня — нет. Я, конечно, доделал свою работу до конца и сказал Алле Борисовне спасибо. Она ответила: «Ну да, ты, конечно, своенравный», — рассказал хореограф.