Певица заявила об избиении рэпером Слимом и его женой 

Рэп-исполнительница Николь Миреку-Джима, выступающая под псевдонимом Mireku Djima, заявила о том, что ее избили в лифте рэпер Slimus (Слим) и его жена.

Миреку-Джима рассказала в Instagram , что жена Слима Елена Мотылева неожиданно напала на нее в лифте и ударила по лицу.

«Вместо того чтобы оттащить свою бешеную жену, Слим скрутил мне руки и ударил меня головой об лифт», — заявила рэперша.

Вместе с Николь в лифте находилась ее саундпродюсер Ева Квициани. На нее тоже напала Елена Мотылева, повалила на пол и стала бить по лицу и голове. При этом Слим продолжал бить Миреку-Джима «по животу и почкам».

Рэперша предполагает, что Мотылева в момент драки находилась под воздействием галлюциногенов и могла ее с кем-то перепутать.

После того, как Николь рассказала об избиении в соцсетях, Мотылева написала ей несколько личных сообщений, в которых пригрозила ей концом «карьеры певички».

Рэпер Слим (Вадим Мотылев) отрицает все обвинения и утверждает, что не бил Миреку-Джима и ее саундпродюсера. По его словам, девушка находилась в состоянии сильного опьянения, подошла к его жене и набросилась на нее. Он же пытался оттащить нападавшую.