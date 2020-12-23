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Москва

Певица заявила об избиении рэпером Слимом и его женой 

Вероника Полынина 1 час назад
Певица заявила об избиении рэпером Слимом и его женой
Фото: Instagram
Рэп-исполнительница Николь Миреку-Джима, выступающая под псевдонимом Mireku Djima, заявила о том, что ее избили в лифте рэпер Slimus (Слим) и его жена.
Миреку-Джима рассказала в Instagram, что жена Слима Елена Мотылева неожиданно напала на нее в лифте и ударила по лицу.

«Вместо того чтобы оттащить свою бешеную жену, Слим скрутил мне руки и ударил меня головой об лифт», — заявила рэперша.

Вместе с Николь в лифте находилась ее саундпродюсер Ева Квициани. На нее тоже напала Елена Мотылева, повалила на пол и стала бить по лицу и голове. При этом Слим продолжал бить Миреку-Джима «по животу и почкам».
Рэперша предполагает, что Мотылева в момент драки находилась под воздействием галлюциногенов и могла ее с кем-то перепутать.
После того, как Николь рассказала об избиении в соцсетях, Мотылева написала ей несколько личных сообщений, в которых пригрозила ей концом «карьеры певички».
Рэпер Слим (Вадим Мотылев) отрицает все обвинения и утверждает, что не бил Миреку-Джима и ее саундпродюсера. По его словам, девушка находилась в состоянии сильного опьянения, подошла к его жене и набросилась на нее. Он же пытался оттащить нападавшую.

«Я наоборот оттаскивал эту девушку. Все зафиксировано камерами видеонаблюдения. Можно взять у охраны и посмотреть. Там видно, что никто ее не трогал», — сказал он порталу The Flow.

Ранее, как сообщал «Рамблер», произошел конфликт между блогером Никой Белоцерковской и журналисткой Боженой Рынской. Белоцерковская обвинила Божену в том, что она избивала покойного мужа, сооснователя телеканала НТВ Игоря Малашенко.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ника Белоцерковская , Божена Рынская , Игорь Малашенко , НТВ
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