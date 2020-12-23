Боня: причиной закрытия «Дома-2» стали низкие рейтинги

Экс-участница «Дома-2», телеведущая Виктория Боня прокомментировала закрытие телепроекта. Об этом она заявила в интервью НСН.

«Я слышала о том, что рейтинги стали не такие, какие были раньше, наверное, это, конечно же, первая причина», — сказала она.

Боня также выразила сомнение, что причиной закрытия могли стать разногласия между продакшеном и каналом.

«Когда рейтинги были высокие никаких ссор не было, все было хорошо. Может быть, на этом канале в этом формате этот проект уже устарел», — добавила она.

Телеведущая назвала проект «Дом-2» гениальным. «Нужно снять шляпу перед тем, кто проект придумал. Он очень неплохо шел, заработал много денег, вырастил некоторых людей, которых мы сегодня видим и знаем по-другому, в том числе меня и Бузову», — подчеркнула она.