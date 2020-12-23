Галкин опроверг информацию об участии Пугачевой в выборах в Госдуму

Шоумен, юморист, телеведущий Максим Галкин опубликовал видеоролик на своей странице в Instagram в ответ на новость о том, что Алле Борисовне предложили баллотироваться в Госдуму в будущем году.
По словам Максима, с утра в доме раздавались звонки журналистов. Дело в том, что ранее газета «Ведомости» выпустила публикацию о том, что члены «Единой России» хотели бы видеть в Госдуме некоторых звезд: Валерию, Павла Волю, Игоря Акинфеева, а также примадонну.
Галкин отметил, что представители партии им не звонили, однако он сразу исключил возможность положительного ответа на подобное предложение.
«Сразу исключайте нас из всех списков», — добавил юморист.
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