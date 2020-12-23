Сын Королёвой и Тарзана встречается с танцовщицей на пилоне

Архип Глушко, единственный наследник певицы Наташи Королёвой и её супруга стриптизёра Сергея Глушко (Тарзан) раскрыл имя своей возлюбленной. 18-летний юноша встречается с 20-летней танцовщицей на пилоне Мелиссой. В stories Instagram он опубликовал трогательное фото и поздравил любимую с днём рождения.

Мелисса при этом делится снимками с Архипом гораздо чаще, ведь они вместе уже несколько месяцев, а сейчас пара переживает конфетно-букетный период. У молодых людей много общего, ведь Глушко-младший тоже увлекается танцами на пилоне и не раз говорил, что это очень серьёзные физические нагрузки.

Помимо полденс Архип ещё и пробует себя на сцене. Он выступает под псевдонимом Грек и в его копилке уже две песни. Мама юноши полностью поддерживает его стремления и даёт профессиональные советы.

Как писал NEWS.ru, пока певица Наташа Королёва находится в Африке на съёмках шоу «Племя», её супруг стриптизёр Сергей Глушко (Тарзан) решил загладить вину после измены и облегчить жизнь обманутой жены, избавившись от их семейного гнезда, куда водил своих «подруг». Об этом сообщила пресс-служба телепроекта.