Хореограф Дружининин рассказал, как Пугачёва доводила танцоров до слёз

В рамках YouTube-шоу Надежды Стрелец Дружинин рассказал, что дважды работал с Пугачёвой. Первый раз — на концерте певицы Жасмин, постановщиком которого была Алла Борисовна. По его словам, он уже тогда хорошо прочувствовал её скверный характер. Тогда хореограф пообещал себе никогда больше с ней не работать.

Однако позже, в 2019 году, они вновь поработали вместе — на юбилейном шоу Пугачёвой «P. S.». Тогда певица, по его словам, так же была жестока по отношению к участникам проекта и, в частности, к танцорам. Дружинин рассказал, что порой она доводила их до слёз. Особенно хореографа задело отношение Примадонны к нему и его балету, передаёт Lenta.ru.

Алла Борисовна часто произносила фразу, которая меня очень задевала: «Я же вас не знаю», — поделился он.