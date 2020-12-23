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Хореограф рассказал, как Пугачёва доводила танцоров до слёз 

News.ru 2 часа назад
Хореограф Дружининин рассказал, как Пугачёва доводила танцоров до слёз
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Хореограф Егор Дружинин рассказал, как работал с певицей Аллой Пугачёвой. Он заявил, что хорошо прочувствовал скверный характер Примадонны.
В рамках YouTube-шоу Надежды Стрелец Дружинин рассказал, что дважды работал с Пугачёвой. Первый раз — на концерте певицы Жасмин, постановщиком которого была Алла Борисовна. По его словам, он уже тогда хорошо прочувствовал её скверный характер. Тогда хореограф пообещал себе никогда больше с ней не работать.
Однако позже, в 2019 году, они вновь поработали вместе — на юбилейном шоу Пугачёвой «P. S.». Тогда певица, по его словам, так же была жестока по отношению к участникам проекта и, в частности, к танцорам. Дружинин рассказал, что порой она доводила их до слёз. Особенно хореографа задело отношение Примадонны к нему и его балету, передаёт Lenta.ru.

Алла Борисовна часто произносила фразу, которая меня очень задевала: «Я же вас не знаю», — поделился он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российская певица Алла Пугачёва с большим интересом смотрит шоу «Ледниковый период» и имеет своих фаворитов. Об этом рассказал её муж, телеведущий и юморист Максим Галкин.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Егор Дружинин , Максим Галкин , Алла Пугачева , Lenta.ru
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