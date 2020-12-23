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Москва

Алибасов и Федосеева-Шукшина развелись 

Daily Storm и ещё 1 23 декабря 2020
Алибасов и Федосеева-Шукшина развелись
Фото: РИА Новости
По словам PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина, супруги решили разойтись из-за квартиры
Мировой суд удовлетворил иск актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной о разводе с продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым. По словам PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина, актриса, которая обратилась в суд 6 ноября, решила развестись из-за квартиры.

«Инициатором развода выступила Федосеева-Шукшина. Напомню, звездный брак был зарегистрирован два года назад — 20 ноября 2018 года. Катализатором развода стала именно квартира, которую Шукшина подарила Алибасову, а потом решила забрать обратно», — заявил Горжанкин.

По его словам, Федосеева-Шукшина возмутилась тем, что Алибасов продал подаренную ему от актрисы квартиру своему помощнику. Деньги продюсер, по словам Горжанкина, потратил на лекарства.

«Когда большая часть средств была потрачена на восстановление здоровья, Шукшина своим требованием вернуть квартиру обратно поставили продюсера в очень сложное положение», — уточнил представитель Алибасова.

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Шоу-бизнес , Математика , Информатика
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