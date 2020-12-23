Алибасов и Федосеева-Шукшина развелись 

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По словам PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина, супруги решили разойтись из-за квартиры

Мировой суд удовлетворил иск актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной о разводе с продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым. По словам PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина, актриса, которая обратилась в суд 6 ноября, решила развестись из-за квартиры.

«Инициатором развода выступила Федосеева-Шукшина. Напомню, звездный брак был зарегистрирован два года назад — 20 ноября 2018 года. Катализатором развода стала именно квартира, которую Шукшина подарила Алибасову, а потом решила забрать обратно», — заявил Горжанкин.

По его словам, Федосеева-Шукшина возмутилась тем, что Алибасов продал подаренную ему от актрисы квартиру своему помощнику. Деньги продюсер, по словам Горжанкина, потратил на лекарства.