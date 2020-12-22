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Шепелев запрещает сыну приходить на могилу матери 

Вероника Полынина 1 час назад
Шепелев запрещает сыну приходить на могилу матери
Фото: РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Шепелев запрещает сыну Платону навещать могилу Жанны Фриске, пишет «Экспресс-газета».
Корреспонденты издания побывали на Николо-Архангельском кладбище, где похоронена певица, и поговорили с охранниками. Могила Жанны Фриске находится напротив поста охраны, и служащим хорошо видно, кто приходит навестить певицу.
По словам охранников, на кладбище часто приходят родители Фриске, иногда приезжает сестра, недавно была подруга Жанны и коллега по группе «Блестящие» Ольга Орлова. Гражданский муж Фриске Дмитрий Шепелев, по словам охраны, появлялся только в первый год после смерти артистки. Кроме того, Шепелев ни разу не привел Платона на могилу матери.

«Он ни разу не навестил могилу. Говорят, что Шепелев запрещает Платону. А сам он как придет, он же маленький еще. Да и Дмитрия, как мне рассказал один из наших, правда, он уже не работает, тут видели только в первый год после похорон. Потом и он ходить перестал. Но это и понятно, у него уже другая семья», — рассказал собеседник.

Как сообщал «Рамблер», Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года. Последние два года жизни она боролась с раком мозга. После смерти артистки разразился скандал: семья не смогла отчитаться, куда ушла часть денег, собранная Русфондом на лечение звезды. Родители Фриске обвинили в присвоении средств Дмитрия Шепелева, телеведущий в свою очередь сделал встречное заявление о том, что деньги похитил отец певицы. На фоне скандала Шепелев запретил своему сыну видеться с дедушкой и бабушкой.
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Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Ольга Орлова , Экспресс-газета
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