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Москва

Авербух впервые рассказал о свадьбе с Арзамасовой 

Моя Москва.онлайн 1 час назад
Авербух впервые рассказал о свадьбе с Арзамасовой
Фото: Моя Москва.онлайн
Хореограф и продюсер Илья Авербух недавно женился на актрисе Елизавете Арзамасовой. В своем инстаграм-аккаунте он разместил видеоролик с церемонии бракосочетания.
Ранее он рассказывал интернет-изданиям, что с тех пор, как начал жить вместе с актрисой, для них наступил «медовый месяц». Также он выразил надежду, что это сохранится на всю жизнь.
Уточняется, что один день назад Арзамасова разместила в своем аккаунте это же видео. На кадрах пара надевает друг другу кольца.
СМИ недавно сообщали о свадьбе звезд, но Авербух эту информацию опроверг. Позднее он подчеркнул, что это важное событие для них.
В комментариях продюсер поблагодарил всех за поздравления со свадьбой. Он пожелал фанатам счастья и любви.
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Шоу-бизнес , Илья Авербух
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