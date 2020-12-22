Авербух впервые рассказал о свадьбе с Арзамасовой 

Хореограф и продюсер Илья Авербух недавно женился на актрисе Елизавете Арзамасовой. В своем инстаграм-аккаунте он разместил видеоролик с церемонии бракосочетания.

Ранее он рассказывал интернет-изданиям, что с тех пор, как начал жить вместе с актрисой, для них наступил «медовый месяц». Также он выразил надежду, что это сохранится на всю жизнь.

Уточняется, что один день назад Арзамасова разместила в своем аккаунте это же видео. На кадрах пара надевает друг другу кольца.

СМИ недавно сообщали о свадьбе звезд, но Авербух эту информацию опроверг. Позднее он подчеркнул, что это важное событие для них.

В комментариях продюсер поблагодарил всех за поздравления со свадьбой. Он пожелал фанатам счастья и любви.