Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶
Выберите регион
Москва

Арзамасова и Авербух проводят медовый месяц на яхте 

Вести Подмосковья и ещё 1 1 час назад
Арзамасова и Авербух проводят медовый месяц на яхте
Фото: Instagram
Елизавета Арзамасова в своем Инстаграме опубликовала фотографию, на которой она запечатлена на роскошной яхте посреди моря. Девушка вступила в брак с Ильей Авербухом. Не все в восторге от решения пары. У них разница в возрасте 22 года.
Арзамасова радуется своему счастью. Авербух надеется, что их с актрисой медовый месяц будет длиться всю жизнь. Артистам желают долгих лет семейной жизни. Мать Родиона Газманова грустит, что Арзамасова не стала ее невесткой. Молодожены проводят первые каникулы в новом статусе за границей. Пара не раскрыла, где отдыхает.
Арзамасова позирует возле мачты в летнем наряде. Россияне предполагают, куда Авербух отвез свою молодую невесту.
Видео дня. Виктория Боня и Марат Сафин спровоцировали слухи о романе
Вести Подмосковья: последние новости
Вера Брежнева показала свое фото с Леонидом Брежневым Вера Брежнева показала свое фото с Леонидом Брежневым СМИ узнали, что Пугачева будет баллотироваться в Госдуму СМИ узнали, что Пугачева будет баллотироваться в Госдуму Босая и лысая: Волочкова опозорилась в салоне автомобиля Босая и лысая: Волочкова опозорилась в салоне автомобиля
Шоу-бизнес , Илья Авербух , Родион Газманов , Елизавета Арзамасова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
00:27
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
Происшествия
Грабители на угнанном авто украли банкомат
00:41
Грабители на угнанном авто украли банкомат
Происшествия
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
00:15
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
В мире Наука
Опубликовано видео «кровавой» реки в Карелии
01:27
Опубликовано видео «кровавой» реки в Карелии
Происшествия
Видео с ужесточением правил проведения митингов
01:18
Видео с ужесточением правил проведения митингов
Политика
Су-30 перехватил японский самолет и попал на видео
01:04
Су-30 перехватил японский самолет и попал на видео
Армия
Появилось видео полевых сборов снайперов ВДВ
01:04
Появилось видео полевых сборов снайперов ВДВ
Армия
Расстрел девушки на улице в Москве попал на видео
00:47
Расстрел девушки на улице в Москве попал на видео
Происшествия
Транспортный коллапс в Британии попал на видео
01:46
Транспортный коллапс в Британии попал на видео
В мире
Видео тренировки спецназа в Самарской области
00:51
Видео тренировки спецназа в Самарской области
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение