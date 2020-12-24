Арзамасова и Авербух проводят медовый месяц на яхте 

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Елизавета Арзамасова в своем Инстаграме опубликовала фотографию, на которой она запечатлена на роскошной яхте посреди моря. Девушка вступила в брак с Ильей Авербухом . Не все в восторге от решения пары. У них разница в возрасте 22 года.

Арзамасова радуется своему счастью. Авербух надеется, что их с актрисой медовый месяц будет длиться всю жизнь. Артистам желают долгих лет семейной жизни. Мать Родиона Газманова грустит, что Арзамасова не стала ее невесткой. Молодожены проводят первые каникулы в новом статусе за границей. Пара не раскрыла, где отдыхает.

Арзамасова позирует возле мачты в летнем наряде. Россияне предполагают, куда Авербух отвез свою молодую невесту.