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По факту драки с участием Прилучного возбуждено уголовное дело 

Газета.Ru и ещё 14 1 час назад
По факту драки с Прилучным возбуждено уголовное дело
Фото: ТАСС
По факту драки с участием звезды "Мажора" Павла Прилучного в Калининграде возбуждено уголовное дело, сообщает "СтарХит".
Как уточняет издание со ссылкой на собственный источник, Прилучный дал показания против 33-летнего предпринимателя Владимира С., который, по словам актера, стал зачинщиком драки. Бизнесмен якобы хотел показать актеру пару боевых приемов, а после начал избивать.
Уголовное дело возбужден по статье 112 УК РФ "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести", виновному может грозить до трех лет лишения свободы. Прилучный был госпитализирован в одну из московских больниц 21 ноября, сначала он рассказывал, что упал на асфальт в Калининграде.
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Шоу-бизнес , StarHit , Калининград , Калининградская Область , Москва
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