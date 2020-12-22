По факту драки с Прилучным возбуждено уголовное дело

По факту драки с участием звезды "Мажора" Павла Прилучного в Калининграде возбуждено уголовное дело, сообщает "СтарХит".

Как уточняет издание со ссылкой на собственный источник, Прилучный дал показания против 33-летнего предпринимателя Владимира С., который, по словам актера, стал зачинщиком драки. Бизнесмен якобы хотел показать актеру пару боевых приемов, а после начал избивать.

Уголовное дело возбужден по статье 112 УК РФ "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести", виновному может грозить до трех лет лишения свободы. Прилучный был госпитализирован в одну из московских больниц 21 ноября, сначала он рассказывал, что упал на асфальт в Калининграде.