Ургант высмеял ремонт в курганской больнице

«Тут давайте не будем придирчивыми, — попросил телеведущий. — По законам курганским, если окно можно разбить с улицы, значит, оно существует. А во-вторых, это радость: чтобы приходил отец под такое окно, кричал: "Люсенок, кто? Ну постучи два раза, если мальчик"», — пошутил Ургант.