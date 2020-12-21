Собчак стала рекордсменкой по зарплате в «Доме-2» 

Собчак вела телестройку целых восемь лет. В общей сложности «Дом-2» выходил в эфир 16 лет, и за это время зарплаты ведущих и участников менялись — в сторону уменьшения.

Недавно экс-участник телешоу Рустам Солнцев рассказал, что он и другие звездные участники «Дома-2» получали 5 тысяч долларов ежемесячно. Самой дорогой «жительницей» «Дома-2» была Виктория Боня — ей платили 8 тысяч долларов в месяц.

Тот же Солнцев заявил, что сейчас ведущие проекта зарабатывают меньше участников тех лет. По его словам, зарплата Влада Кадони составляет не больше 140 тысяч рублей в месяц.

Ставка для начинающих участников «Дома-2» составляет 17 тысяч рублей в месяц. После двухмесячного испытательного срока героям проекта в зависимости от их популярности у зрителей назначается зарплата от 70 до 150 тысяч рублей. При этом участники получают массу бонусов по бартеру: одежду, услуги косметологов, пластических хирургов и др.

Как писал «Рамблер», на прошлой неделе телеканал ТНТ объявил о закрытии «Дома-2». Последний выпуск программы выйдет в эфир 30 декабря.