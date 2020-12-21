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Наталья Штурм ударила вдовца Легкоступовой 

Вероника Полынина 19 минут назад
Наталья Штурм ударила вдовца Легкоступовой
Фото: РИА Новости
Певица Наталья Штурм ударила вдовца Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова в студии программы «Пусть говорят».
Как пишет «Стархит», Фирсов пришел на телевидение, чтобы развеять слухи о своей причастности к смерти Легкоступовой. По словам вдовца, за недолгие 10 месяцев совместной жизни они с Легкоступовой узнали друг друга лучше, чем некоторые узнают за 20 лет.

«Когда мы сошлись, у Вали не было ничего, только долги. Я ее обеспечивал все это время, поддерживал. А теперь меня называют и альфонсом, и мошенником. Ну пусть так. Две яхты, три машины, 100 тысяч долларов на счетах, но альфонс», — возмутился яхтсмен.

Он заявил, что у исполнительницы хита «Ягода-малина» были проблемы с алкоголем. В тот роковой день она напилась, пошла в ванную, оступилась, упала, ударилась головой и получила травмы, от которых впоследствии скончалась.
Присутствовавшая в студии подруга Валентины Легкоступовой певица Наталья Штурм не согласилась с версией вдовца. Она заявила, что провела собственное расследование и выяснила, что Фирсов давно мечтал познакомиться со звездой и писал многим известным женщинам.

«Как же мне хочется вам треснуть, ударить за всех обманутых женщин», — заявила она, подошла к Фирсову и дала ему пощечину.

Как выяснилось, это была уже вторая попытка со стороны Штурм ударить вдовца Легкоступовой. Едва появившись в студии, певица бросилась к Фирсову с кулаками, но тогда охране удалось оттащить разъяренную женщину.
Она рассказала, что говорила со многими обманутыми Фирсовым женщинами. По словам Натальи Штурм, скоро она обнародует эти данные и докажет, что именно Фирсов виновен в смерти Валентины Легкоступовой.
Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова скончалась 14 августа из-за травмы головы, полученной при невыясненных обстоятельствах. Ее друзья и родственники обвинили в скоропостижной смерти артистки ее мужа Юрия Фирсова. 18 декабря стало известно, что Фирсов заявил права на недвижимость, деньги и песни погибшей жены.
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Шоу-бизнес , Наталья Штурм , Юрий Фирсов , StarHit
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