Вдовец Легкоступовой объяснил желание получить наследство

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов заявил о желании «вернуть свои деньги» и не дать «пустить по миру» сына артистки. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова скончалась 14 августа из-за травмы головы, полученной при невыясненных обстоятельствах. Дочь певицы Анетта Бриль рассказала, что перед смертью ее мать находилась в больнице в состоянии комы.
Тело певицы было кремировано, а ее друзья и родственники обвинили в скоропостижной смерти артистки ее мужа Юрия Фирсова. 18 декабря стало известно, что Фирсов заявил права на недвижимость, деньги и песни погибшей жены.
Своим подписчикам в соцсетях яхтсмен рассказал, что ему «очень непросто», так как он потерял близкого человека, и пояснил, зачем заявил права на наследство.
«СК забрал мои деньги и закинул их в наследственную массу. Я верну свои деньги», — подчеркнул он.
Яхтсмен также отметил, что намерен отдать часть причитающейся ему доли сыну Легкоступовой Матвею.
«Все остальное отдам Матвею, иначе Анетта его по миру пустит. Мы с Валей всего один раз были у дочери в гостях и то со своей едой. Ее жадность зашкаливает!» — заверил он.
Ранее яхтсмен заявил, что любил Валентину Легкоступову и тратил на нее свои сбережения. При этом певица Екатерина Семенова утверждала, что исполнительница хита «Ягода-малина» действительно любила своего мужа, однако дети не приняли ее выбор, и их даже не было на свадьбе.