Вдовец Легкоступовой объяснил желание получить наследство

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов заявил о желании «вернуть свои деньги» и не дать «пустить по миру» сына артистки. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова скончалась 14 августа из-за травмы головы, полученной при невыясненных обстоятельствах. Дочь певицы Анетта Бриль рассказала, что перед смертью ее мать находилась в больнице в состоянии комы.

Тело певицы было кремировано, а ее друзья и родственники обвинили в скоропостижной смерти артистки ее мужа Юрия Фирсова. 18 декабря стало известно, что Фирсов заявил права на недвижимость, деньги и песни погибшей жены.

Своим подписчикам в соцсетях яхтсмен рассказал, что ему «очень непросто», так как он потерял близкого человека, и пояснил, зачем заявил права на наследство.

«СК забрал мои деньги и закинул их в наследственную массу. Я верну свои деньги», — подчеркнул он.

Яхтсмен также отметил, что намерен отдать часть причитающейся ему доли сыну Легкоступовой Матвею.

«Все остальное отдам Матвею, иначе Анетта его по миру пустит. Мы с Валей всего один раз были у дочери в гостях и то со своей едой. Ее жадность зашкаливает!» — заверил он.