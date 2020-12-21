«Чебурашка»: россияне обрушились на Успенскую 

«Не всегда нужно изображать из себя девочку. Иногда это просто смешно», — написала пользовательница под ником mokrova_oksana.

«Чебурашка», — коротко охарактеризовал певицу machinskaias.

«Всё в *** (девственницу –прим. ред.) играет, любуется, млеет, блеет! Это всё уже давно раздражает многих, не уже ли вот это мнимое благополучие дороже здравого смысла», — выразил негодование babalorasuperstar.