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«Чебурашка»: россияне обрушились на Успенскую 

Павел Тиунов 1 час назад
«Чебурашка»: россияне обрушились на Успенскую
Фото: Instagram
Пользователи Instagram раскритиковали фотографию Любови Успенской, которую она публиковала на своей странице в соцсети, сообщает издание «Дни.ру». Поклонники посоветовали «королеве шансона» притормозить с пластическими операциями.
На фото, появившемся накануне в Instagram, Успенская стоит в белоснежном наряде и черных высоких сапогах у зеркала. Певица не смотрит в объектив, а задумчиво отвела взгляд в сторону.

«За городом снежно, бело и чувствуется приближение Нового Года. В Новый Год войду в новом образе», — написала артистка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Пользователей взбудоражил новый образ Успенской. Причем многие обратили внимание на слишком «искусственное», по мнению подписчиков, выражение лица. Они сочли, что певица выглядит на фото как «неживая», и предположили, что в погоне за уходящей молодостью она сделала очередную подтяжку лица.

«Не всегда нужно изображать из себя девочку. Иногда это просто смешно», — написала пользовательница под ником mokrova_oksana.


«Чебурашка», — коротко охарактеризовал певицу machinskaias.


«Всё в *** (девственницу –прим. ред.) играет, любуется, млеет, блеет! Это всё уже давно раздражает многих, не уже ли вот это мнимое благополучие дороже здравого смысла», — выразил негодование babalorasuperstar.

Примером неудачного похода к пластическим операциям демонстрирует и актриса Вера Алентова. Как сообщал «Рамблер», ранее СМИ дали поклонникам возможность в деталях изучить результат операций, опубликовав ее снимки крупным планом. Фотографии были сделаны на торжественном открытии мемориальной доски в честь актера Алексея Баталова. На мероприятие Алентова пришла вместе с супругом Владимиром Меньшовым. Когда снимки события появились в Сети, пользователи отметили, что информация о неудачной пластике лица актрисы не оказалась просто слухами.
По данным журналистов, артистка перенесла неудачное хирургическое вмешательство в 2009 году. В результате проведённой операции часть лица потеряла мимику, были искажены форма глаз и очертания губ. СМИ сообщали, что Алентова планировала даже подать на медиков в суд, но, чем кончилось дело, до сих пор не известно, поскольку актриса произошедшее никак не комментирует.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Алексей Баталов , Вера Алентова , Любовь Успенская , Владимир Меньшов
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