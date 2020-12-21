Волочкову высмеяли за продуктовую сумку на голове 

Подписчики Анастасии Волочковой в Instagram высмеяли фото, на котором балерина предстала с натянутой на голову авоськой, сообщает издание «Дни.ру». Танцовщица посчитала поступок оригинальным, а ее поклонники — нет.

Волочкова выложила снимок в сториз. На фото она запечатлена сидящей на заднем сидении автомобиля. В глаза пользователю бросаются две вещи: первое — черная авоська в крупную сетку на голове у балерины, второе — выдающийся бюст танцовщицы солидных размеров.

«Любой предмет можно приспособить по усмотрению», — написала Волочкова (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Подписчики Волочковой высмеяли необычный поступок балерины. Один из ее подписчиков объяснил поведение звезды тем, что у нее «закончились патчи», другой сравнил грудь балерины с «пятой точкой (Ким) Кардашьян».

Бывшая прима-балерина Большого театра часто подвергается критике со стороны пользователей соцсетей. Так, в середине ноября, как сообщал «Рамблер», подписчики обратили внимание на фото, сделанное на Мальдивах. Волочкова традиционно продемонстрировала, как легко может сесть на шпагат. При этом фанаты отметили, что для гимнастического упражнения артистка выбрала уж слишком маленький купальник: раздвинув ноги, она едва не обнажила интимное место.