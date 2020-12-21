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Москва

Муж Тархановой рассказал о сексе после домашних родов 

Павел Тиунов 1 час назад
Муж Тархановой рассказал о сексе после домашних родов
Фото: Instagram
Актер Алексей Фадеев в интервью «Экспресс-газете» рассказал об интимных отношениях с женой актрисой Глафирой Тархановой. Артистка родила троих детей дома ванной под присмотром супруга.
Фадеев подчеркнул, что первого сына Тарханова родила в роддоме. По его словам, схватки у актрисы начались в три часа ночи, а ребенок появился на свет только вечером следующего дня. Артистка до сих пор крайне негативно отзывается о своем пребывании в роддоме. Второго сына Тарханова решила рожать уже дома при участии профессиональной акушерки и под присмотром супруга.

«Все очень быстро произошло. Ну и дальше (Глафира) поняла, что продолжит этот опыт», — отметил Фадеев.

Сегодня в актерской семье растут четверо мальчиков. Троих из них Тарханова родила дома. Фадеев отметил, что наблюдение за родами не оттолкнуло его от интимных отношений с супругой. Актер подчеркнул, что вырос в Рязани и там «многое повидал», да к тому же отслужил в армии.

«Барьера физиологии у меня нет», — пояснил он.

По словам Фадеева, жена для него — «самая красивая и желанная» женщина. Он подчеркнул, что секс — важная часть семейной жизни. Регулярная интимная жизнь, считает актер, — залог счастливой семейной жизни. Супруги придерживаются этого постулата, именно поэтому, отметил артист, у них в семье появились четверо детей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», певица Валерия объяснила, почему не родила ребенка своему супругу продюсеру Иосифу Пригожину. По словам артистки, она «за естественный процесс» и не собирается прибегать к ЭКО и суррогатному материнству, чтобы дитя появилось на свет. Валерия беременела от Пригожина, но не смогла выносить плод. У нее случился выкидыш.
Видео дня. В Швейцарии однополые пары теперь могут усыновлять детей
Комментарии
Шоу-бизнес , Глафира Тарханова , Алексей Фадеев , Иосиф Пригожин , Валерия , Экспресс-газета
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