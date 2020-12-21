Муж Тархановой рассказал о сексе после домашних родов 

Фадеев подчеркнул, что первого сына Тарханова родила в роддоме. По его словам, схватки у актрисы начались в три часа ночи, а ребенок появился на свет только вечером следующего дня. Артистка до сих пор крайне негативно отзывается о своем пребывании в роддоме. Второго сына Тарханова решила рожать уже дома при участии профессиональной акушерки и под присмотром супруга.

«Все очень быстро произошло. Ну и дальше (Глафира) поняла, что продолжит этот опыт», — отметил Фадеев.

Сегодня в актерской семье растут четверо мальчиков. Троих из них Тарханова родила дома. Фадеев отметил, что наблюдение за родами не оттолкнуло его от интимных отношений с супругой. Актер подчеркнул, что вырос в Рязани и там «многое повидал», да к тому же отслужил в армии.

«Барьера физиологии у меня нет», — пояснил он.

По словам Фадеева, жена для него — «самая красивая и желанная» женщина. Он подчеркнул, что секс — важная часть семейной жизни. Регулярная интимная жизнь, считает актер, — залог счастливой семейной жизни. Супруги придерживаются этого постулата, именно поэтому, отметил артист, у них в семье появились четверо детей.