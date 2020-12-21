Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите кино за 1 рубль на все праздники!
Выберите кино за 1 рубль на все праздники! Включите сейчас ⟶
Выберите регион
Москва

Никас Сафронов раскритиковал жалующихся на безденежье артистов 

Вероника Полынина 1 час назад
Никас Сафронов раскритиковал жалующихся на безденежье артистов
Фото: РИА Новости
Художник Никас Сафронов высказался в Instagram о жалобах артистов на безденежье в период пандемии.
Художник рассказал, что один «олигарх» попросил у него «солидную скидку» на основании того, что он потерял почти половину своего многомиллиардного состояния. По словам Сафронова, жалобы небедных артистов на отсутствие денег «вызывают такое же недоумение».

«Я предполагаю, что у большинства из них есть финансовые запасы, которые они просто не хотят тратить. Думаю, многие звезды имеют отложенные на черный день деньги, на которые можно прожить много лет — просто более скромной жизнью, чем та, к какой они привыкли», — написал Никас Сафронов.

Он осудил артистов, которые распустили свои коллективы и оставили без поддержки «людей, которые их поддерживали и долгие годы были им верны, помогая им зарабатывать хорошие гонорары».
По словам художника, он не уволил никого из своих работников, хотя и остался почти без заработков из-за того, что большинство покупателей его картин живут за границей.
Ранее, как писал «Рамблер», Никас Сафронов заявил, что молодых музыкантов не зовут на «голубые огоньки», так как они не нравятся старшему поколению, плохо поют и «все на одно лицо».
Видео дня. В Швейцарии однополые пары теперь могут усыновлять детей
Комментарии
Шоу-бизнес , Никас Сафронов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Умершая на стуле возле школы женщина попала на видео
00:08
Умершая на стуле возле школы женщина попала на видео
Происшествия
Танец у мечети в Казани попал на видео
00:11
Танец у мечети в Казани попал на видео
Происшествия
Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео
00:14
Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео
Происшествия
Священнослужитель отказался пожать руку Пашиняну и попал на видео
00:53
Священнослужитель отказался пожать руку Пашиняну и попал на видео
В мире
Опубликовано видео последствий сильнейшего снегопада в США
00:43
Опубликовано видео последствий сильнейшего снегопада в США
США
Серьезное ДТП под Ростовом попало на видео
00:19
Серьезное ДТП под Ростовом попало на видео
Происшествия
Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео
00:32
Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео
Пожары
Носороги подрались на глазах у туристов и попали на видео
00:59
Носороги подрались на глазах у туристов и попали на видео
Происшествия
Извержение вулкана на Гавайях сняли на видео
01:50
Извержение вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
Хоровод дайверов на дне моря в Крыму попал на видео
00:43
Хоровод дайверов на дне моря в Крыму попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение