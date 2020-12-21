Никас Сафронов раскритиковал жалующихся на безденежье артистов 

Художник Никас Сафронов высказался в Instagram о жалобах артистов на безденежье в период пандемии.

Художник рассказал, что один «олигарх» попросил у него «солидную скидку» на основании того, что он потерял почти половину своего многомиллиардного состояния. По словам Сафронова, жалобы небедных артистов на отсутствие денег «вызывают такое же недоумение».

«Я предполагаю, что у большинства из них есть финансовые запасы, которые они просто не хотят тратить. Думаю, многие звезды имеют отложенные на черный день деньги, на которые можно прожить много лет — просто более скромной жизнью, чем та, к какой они привыкли», — написал Никас Сафронов.

Он осудил артистов, которые распустили свои коллективы и оставили без поддержки «людей, которые их поддерживали и долгие годы были им верны, помогая им зарабатывать хорошие гонорары».

По словам художника, он не уволил никого из своих работников, хотя и остался почти без заработков из-за того, что большинство покупателей его картин живут за границей.

Ранее, как писал «Рамблер», Никас Сафронов заявил, что молодых музыкантов не зовут на «голубые огоньки», так как они не нравятся старшему поколению, плохо поют и «все на одно лицо».