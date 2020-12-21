Актриса Яна Кошкина ответила на вопросы подписчиков в Instagram и опубликовала снимок, на котором позировала в белом топе, едва прикрывающем грудь.

«Рамблер» писал, что ранее Кошкина оказалась в центре скандала после того, как распространилась информация о ее романе с комиком Гариком Мартиросяном

В свою очередь жена артиста Жанна Левина-Мартиросян жестко высмеяла представителей «желтой прессы», а также развеяла слухи о том, что ее муж подарил Кошкиной квартиру в Москве за 20 миллионов рублей и автомобиль Bentley Continental за 14 миллионов рублей. По словам Левиной, и машина, и жилье записаны на нее.

Сама Кошкина никак не комментирует слухи о романе с комиком, зато продолжает радовать фанатов своими снимками. В «сторис» Instagram она ответила на вопросы поклонников, иллюстрируя каждый фотографией.

Так, актриса заявила, что ее рост составляет 174 см, и опубликовала фото, на котором позировала в костюме с шортами и белом топе, едва прикрывающем ее пышную грудь.