Наталья Штурм набросилась на вдовца Легкоступовой

Яхтсмен Юрий Фирсов , овдовевший после трагической гибели певицы Валентины Легкоступовой, стал гостем передачи "Пусть говорят". В студии программы вдовец оказался объектом критики.

Исполнительница хита "Верю, не верю" разместила в Stories своего микроблога в социальной сети Instagram компиляцию из различных фрагментов эфира "Пусть говорят", а также бекстейджи со съемок.

На кадрах одного из роликов видно, как Фирсов пытается оттолкнуть от себя Штурм, набросившуюся на яхтсмена. По словам певицы, своим жестом она хотела показать, как относится к вдовцу. Штурм подчеркнула, что охранники на передаче не зря едят свой хлеб — крепкие молодые люди сработали молниеносно, погасив конфликт в зародыше.

Фолловеры певицы в комментариях под постом выразили заинтригованность новым выпуском "Пусть говорят", отметив воинственный настрой хозяйки аккаунта. При этом один из комментаторов добавил, что "маловато ему Наталья всекла".

Певицы Валентины Легкоступовой, известной слушателям по хиту "Ягода-малина", не стало в середине августа. Звезда ушла из жизни в возрасте 54 лет. Родственники звезды в качестве главного подозреваемого называли мужа артистки, однако сам Фирсов все обвинения в свой адрес решительно отвергал.