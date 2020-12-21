Директора Якубовича возмутил ролик с ведущим в образе Mario 

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Концертного директора Леонида Якубовича возмутил ролик с ведущим «Поля чудес» в образе компьютерного героя Mario.

«Что за ерунда? Покажите мне это безобразие», — отреагировал представитель телеведущего Табриз Шахиди на просьбу «Пятого канала» прокомментировать появление ролика.

По его словам, никаких разрешений на использование имени и образа Леонида Якубовича они не давали. По его словам, если игра «фанатская», сторона артиста добьется удаления ролика.

Если же видео опубликовано с коммерческой целью, представители Якубовича обратятся в суд.

Ранее, как сообщал «Рамблер», российский аниматор Dex опубликовал видео с Леонидом Якубовичем в роли сантехника Марио в компьютерной игре Super Mario Bros. Компьютерный телеведущий разбивает кирпичи, собирает монеты и комментирует происходящее репликами из «Поля чудес».

Ранее Dex превращал Леонида Якубовича в героя игры Mortal Combat.