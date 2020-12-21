Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Директора Якубовича возмутил ролик с ведущим в образе Mario 

Вероника Полынина 18 минут назад
Директора Якубовича возмутил ролик с ведущим в образе Mario
Фото: РИА Новости
Концертного директора Леонида Якубовича возмутил ролик с ведущим «Поля чудес» в образе компьютерного героя Mario.

«Что за ерунда? Покажите мне это безобразие», — отреагировал представитель телеведущего Табриз Шахиди на просьбу «Пятого канала» прокомментировать появление ролика.

По его словам, никаких разрешений на использование имени и образа Леонида Якубовича они не давали. По его словам, если игра «фанатская», сторона артиста добьется удаления ролика.
Если же видео опубликовано с коммерческой целью, представители Якубовича обратятся в суд.
Ранее, как сообщал «Рамблер», российский аниматор Dex опубликовал видео с Леонидом Якубовичем в роли сантехника Марио в компьютерной игре Super Mario Bros. Компьютерный телеведущий разбивает кирпичи, собирает монеты и комментирует происходящее репликами из «Поля чудес».
Ранее Dex превращал Леонида Якубовича в героя игры Mortal Combat.
Видео дня. В Швейцарии однополые пары теперь могут усыновлять детей
Шоу-бизнес , Леонид Якубович , Табриз Шахиди
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Умершая на стуле возле школы женщина попала на видео
00:08
Умершая на стуле возле школы женщина попала на видео
Происшествия
Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео
00:14
Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий сильнейшего снегопада в США
00:43
Опубликовано видео последствий сильнейшего снегопада в США
США
Серьезное ДТП под Ростовом попало на видео
00:19
Серьезное ДТП под Ростовом попало на видео
Происшествия
Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео
00:32
Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео
Пожары
Носороги подрались на глазах у туристов и попали на видео
00:59
Носороги подрались на глазах у туристов и попали на видео
Происшествия
Извержение вулкана на Гавайях сняли на видео
01:50
Извержение вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
Хоровод дайверов на дне моря в Крыму попал на видео
00:43
Хоровод дайверов на дне моря в Крыму попал на видео
Общество
Решена судьба скандального памятника Аленке
00:30
Решена судьба скандального памятника Аленке
Общество
Санта Клаус выпал из саней и застрял в ЛЭП
00:38
Санта Клаус выпал из саней и застрял в ЛЭП
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение