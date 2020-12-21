«Жалкий старичок»: в Сети ужаснулись видом Леонтьева 

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Новое фото легенды отечественной эстрады появилось в Instagram журналиста и писателя Михаила Зыгаря . На днях он презентовал свою новую книгу «Все свободны». На презентации побывал и Валерий Леонтьев.

Подписчики Зыгаря не сразу узнали народного артиста вне сценического образа. На презентацию Леонтьев пришел в бейсболке, камуфляжных штанах, серой футболке и черной дутой куртке.

«Неудачное фото, какой-то жалкий старичок», — написал один из поклонников.

«Да…не только у меня был тяжёлый год», — согласился другой.

Несколько человек перепутали Леонтьева с общественным деятелем Ириной Хакамадой

«Смотрел минут 5 и решал ребус Хакамада это или Леонтьев», «Долго не могла понять Хакамада или Леонтьев», «Это Хакамада или Леонтьев?», «Хакамада?» — написали в комментариях.

Как писал «Рамблер», ранее на одном из фото поклонники перепутали Валерия Леонтьева с Надеждой Бабкиной и предположили, что «они у одного хирурга обшиваются».