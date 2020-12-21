Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶
Выберите регион
Москва

Шнуров объяснил отказ прививаться от коронавируса 

Уника Новости и ещё 2 21 декабря 2020
Шнуров объяснил отказ прививаться от коронавируса
Фото: ТАСС
Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью ТАСС объяснил отказ прививаться вакциной от коронавирусной инфекции нового типа.
Причиной такого решения, по словам артиста, является то, что пока никто не знает, как поведет себя вакцина через два года.

«Результатов клинических испытаний слишком мало. Подожду. Я не тороплюсь», — поделился подробностями в беседе с изданием Шнуров.

Общественный деятель также заявил о том, что он — человек, который в некотором роде занимался вопросами медицины, и поэтому понимает, что пара месяцев для доскональной экспертизы — это слишком маленький срок. На вопрос, какими медицинскими проблемами занимался Шнуров, артист ответил, что выступал в качестве спонсора благотворительного проекта по созданию обезболивающего для Института физиологии имени Павлова.
В разговоре с агентством Шнуров назвал цену своего участия в новогоднем корпоративе. Музыкант признался, что его выступление в частном порядке обойдется в 11,5 млн рублей. Он также отметил, что не заметил снижения спроса на приватные концерты в условиях пандемии COVID-19.
Видео дня. Арзамасова и Авербух поженились, а у Горбачевой и Варнавы новые романы
Уника Новости: последние новости
Волочкова заявила о предательстве 15-летней дочери из-за денег Волочкова заявила о предательстве 15-летней дочери из-за денег Собчак высмеяла жену Петросяна за странный юмор: передался половым путем Собчак высмеяла жену Петросяна за странный юмор: передался половым путем Дочь генсека: Вера Брежнева выложила совместное фото с Леонидом Брежневым Дочь генсека: Вера Брежнева выложила совместное фото с Леонидом Брежневым
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Колонна скорых с сиренами проехала по Сочи и попала на видео
01:00
Колонна скорых с сиренами проехала по Сочи и попала на видео
Происшествия
Кража елки в Котельниках попала на видео
00:24
Кража елки в Котельниках попала на видео
Происшествия
Протестующие в Ереване заблокировали здание Правительства и попали на видео
00:34
Протестующие в Ереване заблокировали здание Правительства и попали на видео
Происшествия
Собянин наградил медиков столицы и попал на видео
01:39
Собянин наградил медиков столицы и попал на видео
Новости Москвы
Путин сыграл в хоккей с мальчиком и попал на видео
02:47
Путин сыграл в хоккей с мальчиком и попал на видео
Общество
Момент ДТП автомобиля с правительственными номерами попал на видео
00:17
Момент ДТП автомобиля с правительственными номерами попал на видео
Происшествия
Всемирно известный биолог найден мертвым в Петербурге
02:43
Всемирно известный биолог найден мертвым в Петербурге
Происшествия Криминал
Россиянку осудили за прыжок в купальнике в снег
00:14
Россиянку осудили за прыжок в купальнике в снег
Общество
Пьяные блогеры с песнями попали в ДТП в прямом эфире
00:38
Пьяные блогеры с песнями попали в ДТП в прямом эфире
Происшествия
В Ереване устроили «общенациональную забастовку»
00:41
В Ереване устроили «общенациональную забастовку»
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение