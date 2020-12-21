Шнуров объяснил отказ прививаться от коронавируса 

Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью ТАСС объяснил отказ прививаться вакциной от коронавирусной инфекции нового типа.

Причиной такого решения, по словам артиста, является то, что пока никто не знает, как поведет себя вакцина через два года.

«Результатов клинических испытаний слишком мало. Подожду. Я не тороплюсь», — поделился подробностями в беседе с изданием Шнуров.

Общественный деятель также заявил о том, что он — человек, который в некотором роде занимался вопросами медицины, и поэтому понимает, что пара месяцев для доскональной экспертизы — это слишком маленький срок. На вопрос, какими медицинскими проблемами занимался Шнуров, артист ответил, что выступал в качестве спонсора благотворительного проекта по созданию обезболивающего для Института физиологии имени Павлова.

В разговоре с агентством Шнуров назвал цену своего участия в новогоднем корпоративе. Музыкант признался, что его выступление в частном порядке обойдется в 11,5 млн рублей. Он также отметил, что не заметил снижения спроса на приватные концерты в условиях пандемии COVID-19.