Ротару тайно продает отель в Крыму

Многие звезды шоу-бизнеса сильно пострадали из-за антикоронавирусных мер, принятых государством. Но если российские артисты открыто просят помощи у чиновников, сообщая, что им приходится выставлять на продажу элитную недвижимость, то София Ротару сделала это довольно тихо.

София Ротару готова проститься с роскошным отелем в Ялте, сообщает телеканал НТВ. По информации журналистов, украинская дива выставила «Виллу София» на продажу, оценив ее в 25 миллионов евро. Однако цена отеля озвучивается исключительно тем покупателям, у которых действительно есть крупные суммы денег.

Открыто отель не стоит с объявлением о продаже, что делает торговое предложение Ротару тайным. Как и ее стремление продать квартиру в Ялте.

По информации тех же источников, София Михайловна намерена избавиться от всей недвижимости в Крыму, хотя неоднократно признавалась в любви к полуострову.

Поклонники гадают, в чем причина такого решения: финансовые трудности или принципиальная позиция, связанная с политическими взглядами артистки. Сама Ротару и члены ее семьи пока не выступали с подтверждением или опровержением информации о продаже.

Отметим, что самый дешевый номер в отеле певицы стоит 16 тысяч рублей, а самый дорогой — 80 тысяч рублей. Продав отель, София Михайловна лишится немалого дохода, ведь в «Вилле София» останавливаются не только обеспеченные туристы, но и звезды шоу-бизнеса.