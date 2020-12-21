Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Финансовые трудности? София Ротару выставила на продажу гостиницу в Крыму 

Eva.ru и ещё 2 11 минут назад
Ротару тайно продает отель в Крыму
Фото: РИА Новости
Многие звезды шоу-бизнеса сильно пострадали из-за антикоронавирусных мер, принятых государством. Но если российские артисты открыто просят помощи у чиновников, сообщая, что им приходится выставлять на продажу элитную недвижимость, то София Ротару сделала это довольно тихо.
София Ротару готова проститься с роскошным отелем в Ялте, сообщает телеканал НТВ. По информации журналистов, украинская дива выставила «Виллу София» на продажу, оценив ее в 25 миллионов евро. Однако цена отеля озвучивается исключительно тем покупателям, у которых действительно есть крупные суммы денег.
Открыто отель не стоит с объявлением о продаже, что делает торговое предложение Ротару тайным. Как и ее стремление продать квартиру в Ялте.
По информации тех же источников, София Михайловна намерена избавиться от всей недвижимости в Крыму, хотя неоднократно признавалась в любви к полуострову.
Поклонники гадают, в чем причина такого решения: финансовые трудности или принципиальная позиция, связанная с политическими взглядами артистки. Сама Ротару и члены ее семьи пока не выступали с подтверждением или опровержением информации о продаже.
Отметим, что самый дешевый номер в отеле певицы стоит 16 тысяч рублей, а самый дорогой — 80 тысяч рублей. Продав отель, София Михайловна лишится немалого дохода, ведь в «Вилле София» останавливаются не только обеспеченные туристы, но и звезды шоу-бизнеса.
Видео дня. В Швейцарии однополые пары теперь могут усыновлять детей
Eva.ru: последние новости
Разведенка! Николай Басков намекнул на расставание Тарзана и Наташи Королевой Разведенка! Николай Басков намекнул на расставание Тарзана и Наташи Королевой Бывшая возлюбленная Валентина Гафта рассказала о тяжелой депрессии актера после смерти дочери Бывшая возлюбленная Валентина Гафта рассказала о тяжелой депрессии актера после смерти дочери Передалось половым путем: Ксения Собчак высмеяла чувство юмора Татьяны Брухуновой Передалось половым путем: Ксения Собчак высмеяла чувство юмора Татьяны Брухуновой
Комментарии 2
Шоу-бизнес , София Ротару , НТВ , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Умершая на стуле возле школы женщина попала на видео
00:08
Умершая на стуле возле школы женщина попала на видео
Происшествия
Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео
00:14
Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий сильнейшего снегопада в США
00:43
Опубликовано видео последствий сильнейшего снегопада в США
США
Серьезное ДТП под Ростовом попало на видео
00:19
Серьезное ДТП под Ростовом попало на видео
Происшествия
Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео
00:32
Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео
Пожары
Носороги подрались на глазах у туристов и попали на видео
00:59
Носороги подрались на глазах у туристов и попали на видео
Происшествия
Извержение вулкана на Гавайях сняли на видео
01:50
Извержение вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
Хоровод дайверов на дне моря в Крыму попал на видео
00:43
Хоровод дайверов на дне моря в Крыму попал на видео
Общество
Решена судьба скандального памятника Аленке
00:30
Решена судьба скандального памятника Аленке
Общество
Санта Клаус выпал из саней и застрял в ЛЭП
00:38
Санта Клаус выпал из саней и застрял в ЛЭП
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение