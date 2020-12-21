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Укупник рассказал, как Галкин потратил свой первый гонорар на «Бентли» 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Укупник: Галкин потратил свой первый гонорар на «Бентли»
Фото: РИА Новости
Аркадий Укупник рассказал, что свой первый гонорар Максим Галкин потратил на покупку «Бентли» за $130 тыс. Певец считает это не рациональной тратой денег в отличие от Никиты Преснякова.
Укупник высказался в эфире программы «Звёзды сошлись!» на НТВ. Ведущая Лера Кудрявцева спросила музыканта, получится ли из внука Пугачёвой успешный бизнесмен.
Аркадий Укупник ответил утвердительно, он отметил, что сейчас молодёжь более рационально распоряжается деньгами. Что до Никиты Преснякова, он великолепно поёт и снимается на телевидении, у него есть своя группа. При этом, отметил автор хита «Я на тебе никогда не женюсь», он не «золотой мальчик», хотя сам из узнаваемой семьи.

Он прошел такой путь, и я вижу результат. Человек понимает, что он говорит. Я заработал деньги и отложил на группу, потому что это его жизнь и его творчество, — аргументировал Укупник.

Главное, что отметил музыкант, в семье Никиты Преснякова нет споров между ним и женой, пара не стремится покупать золотые унитазы, шмотки, «Бентли» и прочее барахло.
Я помню, как Макс Галкин на первые свои гонорары, я был свидетелем, приехал и купил «Бентли» за 130 тысяч долларов, — рассказал певец.
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Максим Галкин на сегодня является одним из самых известных артистов эстрады. Его концерты всегда собирают аншлаг, у мужа Пугачёвой огромная армия поклонников.
Ранее NEWS.ru сообщал, что внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков показал четырёхкомнатную квартиру, которую Примадонна подарила на свадьбу внуку. Пара живёт в элитных апартаментах в центре Москвы.
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Шоу-бизнес , Аркадий Укупник , Лера Кудрявцева , Никита Пресняков , Максим Галкин , Алла Пугачева , НТВ
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