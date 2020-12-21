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Стало известно, как сын Авербуха отреагировал на свадьбу отца 

News.ru 33 минуты назад
Как сын Авербуха отреагировал на свадьбу отца
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Сын Ильи Авербуха Мартин поздравил отца с радостным событием в Instagram. Судя по комментарию, подросток рад за папу и желает ему счастья.
Реакция сына спортсмена на его свадьбу с «папиной дочкой» Арзамасовой всегда интересовала поклонников. Тем более, что фигурист и актриса поженились тайком, не оповестив даже родственников. Только после церемонии бракосочетания пара опубликовала свадебные фото.

Папа, я рад за тебя и за нас! Счастья, — написал в комментариях Мартин.

Фигурист незамедлительно ответил сыну: «Спасибо, сынок, мы все вместе!». К нему присоединилась и молодая супруга: «Спасибо, Мартин!».
Тёплые пожелания Авербуху и Арзамасовой оставили многие коллеги, актёры, растроганные торжественным событием фанаты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что коллеги Ильи Авербуха по шоу «Ледниковый период» отреагировали на новость о бракосочетании фигуриста и «папиной дочки» Лизы Арзамасовой. Пара тайно расписалась 20 декабря и только потом опубликовала в соцсетях видео из ЗАГСа.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Илья Авербух
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