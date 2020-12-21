Ротару продает отель в Крыму за 25 миллионов евро

Отмечается, что певица выставила на продажу гостиницу на берегу Черного моря. Отель продается за 25 миллионов евро. При этом гостиница открыто не ищет покупателя, но предлагается потенциальным владельцам, которые заведомо имеют подобную сумму.

Бизнес певицы может принести неплохой доход в будущем. Самый дешевый номер в гостинице стоит 16 тысяч рублей за сутки, а люкс — 80 тысяч. По слухам, Ротару также собирается продать свою квартиру в Ялте.