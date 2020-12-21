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Москва

София Ротару выставила на продажу отель в Крыму за 25 миллионов евро 

Вечерняя Москва 37 минут назад
Ротару продает отель в Крыму за 25 миллионов евро
Фото: Официальный аккаунт Софии Ротару в Instagram/facebook.com/yuri.kostin.5
Из-за пандемии коронавируса певица София Ротару сильно пострадала в финансовом плане. Об этом сообщили в эфире программы «Ты не поверишь!».
Отмечается, что певица выставила на продажу гостиницу на берегу Черного моря. Отель продается за 25 миллионов евро. При этом гостиница открыто не ищет покупателя, но предлагается потенциальным владельцам, которые заведомо имеют подобную сумму.
Бизнес певицы может принести неплохой доход в будущем. Самый дешевый номер в гостинице стоит 16 тысяч рублей за сутки, а люкс — 80 тысяч. По слухам, Ротару также собирается продать свою квартиру в Ялте.
Ранее директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, что закрытие границ и отмены концертов негативно сказались на жизни таких звезд, как Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Николай Басков и других известных исполнителей
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Шоу-бизнес , Крым наш , Филипп Киркоров , Кристина Орбакайте , Николай Басков , Сергей Лавров , София Ротару , Республика Крым , Ялта
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