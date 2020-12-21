Собчак посмеялась над Захаровой и получила ответ от МИД

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Ранее в соцсетях широкое обсуждение вызвал памятник "Аленке", установленный к 250-летию села Новая Аленовка, пользователи отмечали мрачный вид женщины и громоздкость композиции. Собчак в своем Telegram-канале разместила фотографию Захаровой с головой памятника.

Отвечая Собчак, МИД в своем Telegram-аккаунте написал: "Ксения, когда договаривались о том, что будете пиарить МИД, не думали, что получится так здорово!"

"Приклеить свою голову к телу Захаровой — гениальная идея! Завтра дарим журналистам, которые освещают внешнюю политику, по шапке", — отметили в дипломатическом ведомстве.

"А вам — первой, как лучшему СММ-волонтеру. Только одно условие, самовывоз", — добавили в МИД.

Ответ сопровождается фотографией вязаной белой шапки, на которой изображено высотное здание министерства. Рядом — подарочный мешочек с надписью "берегите голову".