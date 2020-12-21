Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

МИД предложил выдать Собчак шапку после ее коллажа с Захаровой 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Собчак посмеялась над Захаровой и получила ответ от МИД
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
МИД России ответил Ксении Собчак на коллаж с официальным представителем дипведомства Марией Захаровой и предложил выдать телеведущей шапку.
Ранее в соцсетях широкое обсуждение вызвал памятник "Аленке", установленный к 250-летию села Новая Аленовка, пользователи отмечали мрачный вид женщины и громоздкость композиции. Собчак в своем Telegram-канале разместила фотографию Захаровой с головой памятника.
Отвечая Собчак, МИД в своем Telegram-аккаунте написал: "Ксения, когда договаривались о том, что будете пиарить МИД, не думали, что получится так здорово!"

"Приклеить свою голову к телу Захаровой — гениальная идея! Завтра дарим журналистам, которые освещают внешнюю политику, по шапке", — отметили в дипломатическом ведомстве.

"А вам — первой, как лучшему СММ-волонтеру. Только одно условие, самовывоз", — добавили в МИД.
Ответ сопровождается фотографией вязаной белой шапки, на которой изображено высотное здание министерства. Рядом — подарочный мешочек с надписью "берегите голову".
Видео дня. Кличко зажёг: пожар на открытии ёлки в Киеве
Последние новости
Ключевые заявления Владимира Путина на большой пресс-конференции Ключевые заявления Владимира Путина на большой пресс-конференции "Это красивый ход": Россия нашла управу на эсминцы НАТО в Черном море "Это красивый ход": Россия нашла управу на эсминцы НАТО в Черном море Путин назвал вопрос Шнурова провокацией Путин назвал вопрос Шнурова провокацией
Комментарии 10
Шоу-бизнес , Политика , Мария Захарова , Ксения Собчак , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пожар на открытии главной елки Украины попал на видео
01:30
Пожар на открытии главной елки Украины попал на видео
Пожары
В Петербурге школьницы потушили Вечный огонь и попали на видео
00:25
В Петербурге школьницы потушили Вечный огонь и попали на видео
Происшествия
Толпы покидающих Лондон людей попали на видео
00:11
Толпы покидающих Лондон людей попали на видео
В мире
Появилось видео победы Альвареса над суперчемпионом
00:16
Появилось видео победы Альвареса над суперчемпионом
В мире
Обрушение горного утеса на автомобильную дорогу в Дагестане сняли на видео
00:34
Обрушение горного утеса на автомобильную дорогу в Дагестане сняли на видео
Происшествия
Появилось видео с Путиным у монумента разведчикам
00:44
Появилось видео с Путиным у монумента разведчикам
Общество
Опубликовано видео с места взрыва в Кабуле
00:24
Опубликовано видео с места взрыва в Кабуле
Происшествия
Охранник обстрелял дворников на парковке и попал на видео
00:33
Охранник обстрелял дворников на парковке и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы в торговом центре в США
01:00
Появилось видео с места стрельбы в торговом центре в США
Происшествия
Автомобиль скорой вылетел на тротуар после ДТП и попал на видео
00:24
Автомобиль скорой вылетел на тротуар после ДТП и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение