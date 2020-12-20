Теща Петросяна перебралась в Москву

Теща юмориста Евгения Петросяна Ольга Брухунова переехала в Москву к семейной паре, так как дочь ждет второго ребенка. Об этом узнали журналисты программы « Звезды сошлись » на НТВ, которые побывали на родине супруги артиста — в Туле.

Соседи Брухуновых рассказали, что Ольга давно намекала, что скоро уедет в столицу на долгое время, а может быть, и навсегда. Она рассказывала, что будет помогать дочери воспитывать сына Вагана, а также поделилась, что вскоре снова станет бабушкой.

— Татьяна второго ребенка собирается рожать, поэтому Ольга и поехала в Москву. Петросян ей всегда нравился. Когда она училась еще в школе, то говорила, что любит юмориста, — рассказала одна из соседок Ольги Брухуновой.