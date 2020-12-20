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Москва

Дрожжина уже определила себе место на кладбище 

Ирина Лебедева 1 час назад
Дрожжина уже определила себе место на кладбище
Фото: РИА Новости
Михаил Цивин и Наталья Дрожжина сейчас почти не появляются на людях Пара прячется от назойливого внимания публики, запершись в своей квартире на Кутузовском проспекте столицы.
Как рассказывает НТВ, в семье сейчас согласья нет. Наталья Дрожжина вдруг осознала, что, если дело дойдет до суда, то в тюрьму придется отправиться ей — именно ее подписи стоят на спорных документах.
Получается так, что Цивин подставил свою супругу под статью.
Дрожжина, конечно, находится на грани нервного срыва. Она заявила журналистам, что уже распорядилась по поводу собственных похорон.
Поскольку места на кладбище она себе не купила, то просит подхоронить ее прах в могилу мамы и брата.
Цивин жалуется на то, что их с женой, по его мнению, «целенаправленно уничтожают». И результаты налицо — якобы Наталья потеряла сознание в ванной, упала и сильно ушиблась. Врач направил ее на рентген.
Впрочем, это не самая большая беда. Куда серьезнее неприятность может принести суд, когда следствие завершит свою работу над делом о мошенничестве.
Как ранее сообщал «Рамблер», Наталья Дрожжина — актриса. Однако в кино она снималась редко, мало кто из зрителей может назвать ее роли.
По слухам, она вместе с мужем, юристом Михаилом Цивиным, помогала одиноким артистам, на старости лет оставшимся без поддержки близких.
И вот вдова актера Алексея Баталова пожаловалась в полицию, что якобы Наталья Дрожжина и Михаил Цивин оставили ее без имущества.
Будто бы они обманом переписали на себя все, что ей принадлежало из наследства артиста
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Комментарии
Шоу-бизнес , Алексей Баталов , Михаил Цивин , НТВ
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