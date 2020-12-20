Панин показал, как посылает дочь «воровать апельсины» 

Алексей Панин потроллил подписчиков видеороликом.
Он заснял, как отправляет дочь обрывать апельсины на чужой территории.
Девочка выходит из автомобиля, по совету отца надевает маску «чтобы никто не узнал», бежит к дереву и срывает цитрус.
Потом быстро возвращается обратно.
«Только никому не говори, что я заставлял тебя воровать апельсины» — предупреждает ее Панин.
Подписчики посмеялись над сюжетом, поскольку знатоки рассказали, что эти апельсины — декоративные, практически несъедобные и никому не нужны. Плоды опадают, и их убирают дворники.
Тем не менее, все согласились, что ролик веселый и назвали Алексея «самым прикольным папой в мире».
«Их же есть нельзя, они горькие, у нас полный двор апельсинов и никто не срывает их, раз в урожай служба приезжает и собирает их», «Самый прикольный папа в мире!».
Как ранее писал «Рамблер», актер Алексей Панин высказался в поддержку футболиста Артема Дзюбы, интимное видео с участием которого было слито в Сеть.
Звезда российского кино, прославившийся секс-скандалами, призвал всех «радоваться жизни» и «мастурбировать».