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Москва

Панин показал, как посылает дочь «воровать апельсины» 

Ирина Лебедева 7 минут назад
Панин показал, как посылает дочь «воровать апельсины»
Фото: Instagram
Алексей Панин потроллил подписчиков видеороликом.
Он заснял, как отправляет дочь обрывать апельсины на чужой территории.
Девочка выходит из автомобиля, по совету отца надевает маску «чтобы никто не узнал», бежит к дереву и срывает цитрус.
Панин вернулся в Россию
Потом быстро возвращается обратно.

«Только никому не говори, что я заставлял тебя воровать апельсины» — предупреждает ее Панин.

Подписчики посмеялись над сюжетом, поскольку знатоки рассказали, что эти апельсины — декоративные, практически несъедобные и никому не нужны. Плоды опадают, и их убирают дворники.
Тем не менее, все согласились, что ролик веселый и назвали Алексея «самым прикольным папой в мире».

«Их же есть нельзя, они горькие, у нас полный двор апельсинов и никто не срывает их, раз в урожай служба приезжает и собирает их», «Самый прикольный папа в мире!».

Как ранее писал «Рамблер», актер Алексей Панин высказался в поддержку футболиста Артема Дзюбы, интимное видео с участием которого было слито в Сеть.
Звезда российского кино, прославившийся секс-скандалами, призвал всех «радоваться жизни» и «мастурбировать».
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Шоу-бизнес , Алексей Панин
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