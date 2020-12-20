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Москва

Разин обратился к звездам шоу-бизнеса, сравнив пандемию с войной 

Ирина Лебедева 31 минуту назад
Разин обратился к звездам шоу-бизнеса
Фото: Instagram
Андрей Разин обратился к представителям шоу-бизнеса с просьбой отказаться от концертов не время пандемии из гуманистических соображений.
Он попросил пожалеть людей, которые могут прийти на концерт и потом заболеть коронавирусом.

«Я понимаю, что вам очень тяжело. У вас нет денег. Но ради Бога, остановите свою концертную деятельность, особенно в новогодние праздники. Вы подвергаете огромной опасности ваших зрителей и ваших любимых почитателей, потому что, заразившись на ваших концертах, они могут заразить своих близких, пожилых родственников, а также детей», — написал он в микроблоге.

Основатель «Ласкового мая» отметил, что он понимает сложное положение артистов. Они остались без заработков, у них свои семьи, творческие коллективы, которые нужно содержать.
И сравнил нынешнее время с периодов Великой Отечественной войны, когда людям пришлось забыть о личном ради всеобщей победы.

«Да, будет тяжело. Нашим предкам тоже было тяжело, когда шла война, когда они лежали в окопах, в холодной земле, когда не было ни тепла, ни еды. Но люди шли на эти лишения и терпели только для того, чтобы была победа. Неужели мы с вами сегодня не сможем это сделать?»

Разин напомнил, что началась вакцинация и пандемия к лету должна быть побеждена. Так что потерпеть, по его словам, осталось совсем немного.

«Нужно потерпеть. Буквально к лету будет вакцинировано огромное количество людей, и мы с вами сможем продолжать концертную деятельность. Подумайте о ближних».

Как ранее писал «Рамблер», скандальный продюсер Андрей Разин удивился, как не менее скандального Шнурова допустили на пресс-конференцию Путина.
Давний оппонент Шнурова и продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин счел вопросы стыдными. Самого Шнурова при этом Разин назвал «помойным псом», негодяем, матершинником и гаденышем.
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Шоу-бизнес , Андрей Разин
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